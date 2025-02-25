https://sputniknews.uz/20250225/oliy-rada-zelenskiy-vakolat-rezolyutsiya-48112053.html
Олий Рада Зеленскийнинг ваколатлари ҳақидаги резолюцияни қўллаб-қувватламади — тафсилотлар
Олий Рада Зеленскийнинг ваколатлари ҳақидаги резолюцияни қўллаб-қувватламади — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Олий Раданинг Владимир Зеленский ваколатларини Украинанинг янги сайланган президенти лавозимига киришгунга қадар узайтириш ҳақидаги қарори овоз беришда муваффақиятсизликка учради.
2025-02-25T12:09+0500
2025-02-25T12:09+0500
2025-02-25T12:09+0500
дунё янгиликлари
дунёда
украина
владимир зеленский
ваколат
сайловлар
депутатлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/10/19258117_0:39:3071:1767_1920x0_80_0_0_60531b410ce3687d88f4f1371e96ece8.jpg
TOШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Украина Олий Радасининг Владимир Зеленский ваколатларини Украинанинг янги сайланган президенти лавозимига киришгунга қадар узайтириш ҳақидаги қарори овоз беришда муваффақиятсизликка учради. Бу ҳақда украиналик депутат Ярослав Железняк ўзининг Telegram-каналида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости. У ҳужжатдан кўчирма ва унинг рақамини эълон қилиб, депутатлар ташаббусни қўллаб-қувватламаганини таъкидлади. Железнякнинг сўзларига кўра, атиги 218 нафар депутат ёқлаб овоз берган, лекин 226 нафар депутатнинг овози зарур эди. “Страна” нашрининг ёзишича, йиғилишда Европа комиссарлари ва кўплаб Европа давлатларининг вакиллари иштирок этган. Резолюция муаллифлари шу йўл билан парламент Зеленскийни қўллаб-қувватлашини намойиш этишга умид қилишган. Украина Олий Радаси Владимир Зеленскийнинг ваколатларини кенгайтириш тўғрисидаги резолюцияни қайта овозга қўйишга уриниб кўради. “Бошқа Украина” ҳаракати аъзоси, Олий Раданинг собиқ депутати Спиридон Килинкаровнинг РИА Новостига маълум қилишича, Украина парламенти Владимир Зеленскийнинг ваколатларини узайтириш бўйича резолюцияни овозга қўймагани уни келажакда президентлик пойгасидан четлаштиришга қаратилган қадамдир. Унинг қўшимча қилишича, ушбу резолюция Зеленскийни президентлик пойгасидан четлаштириш масаласини ҳал қилишга қаратилган “сиёсий ўйин” сифатида баҳоланиши мумкин. Шу билан бирга, унинг сўзларига кўра, ҳуқуқий нуқтаи назардан бундай резолюцияга баҳо бериш мумкин эмас. Зеленский лавозимини қачон тарк этишини маълум қилдиЗеленскийнинг ваколат муддати ўтган йилнинг 20 майида тугаган эди. Украинада 2024 йилги президентлик сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик сабаб бекор қилинди. Киев режими раҳбарининг айтишича, ҳозир овоз бериш вақти эмас. Россия етакчиси Владимир Путин таъкидлаганидек, ҳозир Украинада ягона қонуний ҳокимият Олий Рада ва унинг спикери бўлиб қолмоқда.
https://sputniknews.uz/20250220/saylov-tramp-ukraina-zelenskiy-fikrlar-48040255.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/10/19258117_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_14dfa63b4159a802927ca401f672cc0b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олий рада владимир зеленский ваколат украинанинг янги сайланган президенти депутат ярослав железняк риа новости “бошқа украина” ҳаракати аъзоси, олий раданинг собиқ депутати спиридон килинкаров
олий рада владимир зеленский ваколат украинанинг янги сайланган президенти депутат ярослав железняк риа новости “бошқа украина” ҳаракати аъзоси, олий раданинг собиқ депутати спиридон килинкаров
Олий Рада Зеленскийнинг ваколатлари ҳақидаги резолюцияни қўллаб-қувватламади — тафсилотлар
Украиналик собиқ депутат: президентнинг ваколатлари ҳеч қандай ҳолатда кенгайтирилиши мумкин эмас.
TOШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Украина Олий Радасининг Владимир Зеленский ваколатларини Украинанинг янги сайланган президенти лавозимига киришгунга қадар узайтириш ҳақидаги қарори овоз беришда муваффақиятсизликка учради. Бу ҳақда украиналик депутат Ярослав Железняк ўзининг Telegram-каналида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
У ҳужжатдан кўчирма ва унинг рақамини эълон қилиб, депутатлар ташаббусни қўллаб-қувватламаганини таъкидлади. Железнякнинг сўзларига кўра, атиги 218 нафар депутат ёқлаб овоз берган, лекин 226 нафар депутатнинг овози зарур эди.
“Украина парламенти Украина қонунларида назарда тутилган ҳокимиятнинг институционал узлуксизлиги тамойилига, айниқса ҳарбий ҳолатнинг ҳуқуқий режими контекстида риоя қилиш зарурлигига эътибор қаратади ва Украина президенти Владимир Зеленский ўз ваколатларини Украина Конституциясининг 108-моддаси биринчи қисмига мувофиқ Украинанинг янги сайланган президенти лавозимига киришгунга қадар амалга ошириши шарт", — дея иқтибос келтиради Железняк 13039-сонли қарордан.
“Страна” нашрининг ёзишича, йиғилишда Европа комиссарлари ва кўплаб Европа давлатларининг вакиллари иштирок этган. Резолюция муаллифлари шу йўл билан парламент Зеленскийни қўллаб-қувватлашини намойиш этишга умид қилишган.
Украина Олий Радаси Владимир Зеленскийнинг ваколатларини кенгайтириш тўғрисидаги резолюцияни қайта овозга қўйишга уриниб кўради.
“Бошқа Украина” ҳаракати аъзоси, Олий Раданинг собиқ депутати Спиридон Килинкаровнинг РИА Новостига маълум қилишича, Украина парламенти Владимир Зеленскийнинг ваколатларини узайтириш бўйича резолюцияни овозга қўймагани уни келажакда президентлик пойгасидан четлаштиришга қаратилган қадамдир.
“Энди Украинадаги барча ички сиёсат, Украинада сайловлар керак эмаслиги ҳақидаги барча риторикаларга қарамай, ушбу муаммони ҳал қилишга қаратилган. Зеленский иштирокчи бўлиши мумкин экан, улар Украинага керак эмас...Зеленскийни имкон қадар кучсизлантириш ва унинг президентлик сайловларида иштирок этишини имконсиз қилиш. Унинг парламентдаги барча рақиблари шундай қилмоқда”, — деди у.
Унинг қўшимча қилишича, ушбу резолюция Зеленскийни президентлик пойгасидан четлаштириш масаласини ҳал қилишга қаратилган “сиёсий ўйин” сифатида баҳоланиши мумкин. Шу билан бирга, унинг сўзларига кўра, ҳуқуқий нуқтаи назардан бундай резолюцияга баҳо бериш мумкин эмас.
“Президентнинг ваколатларини узайтириш ёки узайтирмаслик масаласи Олий Раданинг қарори билан ҳал этилмайди. Украина Конституциясида бу масала аниқ айтиб қўйилган: Бу борада Конституциявий суднинг қарори бор”, — дея аниқлик киритди Килинкаров.
Зеленскийнинг ваколат муддати ўтган йилнинг 20 майида тугаган эди. Украинада 2024 йилги президентлик сайловлари ҳарбий ҳолат ва умумий сафарбарлик сабаб бекор қилинди. Киев режими раҳбарининг айтишича, ҳозир овоз бериш вақти эмас. Россия етакчиси Владимир Путин таъкидлаганидек, ҳозир Украинада ягона қонуний ҳокимият Олий Рада ва унинг спикери бўлиб қолмоқда.