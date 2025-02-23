https://sputniknews.uz/20250223/bronza-oksana-chusovitina-jahon-kubog-uchinchi-48091628.html
Салкам 50 ёшда бронза: Чусовитина Жаҳон кубоги босқичида учинчи ўринни эгаллади
Салкам 50 ёшда бронза: Чусовитина Жаҳон кубоги босқичида учинчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Германиянинг Котбус шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон кубоги босқичида бронза медалини қўлга киритди, дея хабар бермоқда Ўзбекистон МОҚ матбуот хизмати.
2025-02-23T10:37+0500
2025-02-23T10:37+0500
2025-02-23T10:37+0500
спорт
ўзбекистон
германия
гимнастика
гимнастикачи
чусовитина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34375162_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_948ce8097b89c0e3daa2bb947a9c9bba.jpg
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Германиянинг Котбус шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон кубоги босқичида бронза медалини қўлга киритди, дея хабар бермоқда Ўзбекистон МОҚ матбуот хизмати.Таяниб сакраш баҳсларида қатнашган спортчи 13,249 балл тўплаган ҳолда 3-ўринни эгаллади. Словениялик Теи Белак олтин медални қўлга киритди (13,299), унинг ҳамюрти Тьяса Кисселеф иккинчи (13,266) бўлди.Малумот учун, 49 ёшли Чусовитина жамоавий баҳсларда 1992 йилги Олимпия чемпиони ва уч карра жаҳон чемпиони. У кетма-кет саккиз марта Ёзги Олимпия ўйинларида (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) қатнашган дунёдаги ягона гимнастикачи сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.
https://sputniknews.uz/20220829/oksana-chusovitina-oz-libosini-lozannadagi-olimpiya-muzeyiga-taqdim-etdi--27569080.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34375162_763:0:2503:1305_1920x0_80_0_0_5b4cac670a9f38a7f32c8ee9ba2a0188.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистонлик гимнастикачи оксана чусовитина германиянинг котбус шаҳри жаҳон кубоги босқичи бронза медали ўзбекистон моқ матбуот хизмати
ўзбекистонлик гимнастикачи оксана чусовитина германиянинг котбус шаҳри жаҳон кубоги босқичи бронза медали ўзбекистон моқ матбуот хизмати
Салкам 50 ёшда бронза: Чусовитина Жаҳон кубоги босқичида учинчи ўринни эгаллади
Ўзбекистонлик гимнастикачи жаҳон спорт ареналарида томошабинлар меҳрини қозонишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Ўзбекистонлик гимнастикачи Оксана Чусовитина Германиянинг Котбус шаҳрида бўлиб ўтган Жаҳон кубоги босқичида бронза медалини қўлга киритди, дея хабар бермоқда Ўзбекистон МОҚ матбуот хизмати.
“Ўзбек ва жаҳон гимнастикаси афсонаси Оксана Чусовитина навбатдаги ажойиб натижани қайд этди. Ҳамюртимиз Котбус (Германия) шаҳрида ўтказилган жаҳон чемпионати босқичида бронза медалини қўлга киритди, — дейилади хабарда.
Таяниб сакраш баҳсларида қатнашган спортчи 13,249 балл тўплаган ҳолда 3-ўринни эгаллади. Словениялик Теи Белак олтин медални қўлга киритди (13,299), унинг ҳамюрти Тьяса Кисселеф иккинчи (13,266) бўлди.
Малумот учун, 49 ёшли Чусовитина жамоавий баҳсларда 1992 йилги Олимпия чемпиони ва уч карра жаҳон чемпиони. У кетма-кет саккиз марта Ёзги Олимпия ўйинларида (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) қатнашган дунёдаги ягона гимнастикачи сифатида Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.