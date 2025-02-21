https://sputniknews.uz/20250221/zemledelie-qanday-ishlaydi--video-48078968.html
“Земледелие” қандай ишлайди — видео
“Земледелие” қандай ишлайди — видео
Sputnik Ўзбекистон
“Земледелие” — бу Россиянинг масофадан туриб миналаштириш машинаси. 21.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-21T17:50+0500
2025-02-21T17:50+0500
2025-02-21T18:03+0500
видео
россия
украина
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
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ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. “Земледелие” бугунги кунда у махсус операция ҳудудида самарали фаолият олиб бормоқда. Россия мудофаа вазирлиги хабарига кўра, ўтган ҳафтада Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9,2 минг кишини ташкил қилган. 15-21 феврал оралиғида Свердликово, Фиголевка, Ямполовка, Березовка, Надеждинка, Новоселка, Новоочеретоватое аҳоли пунктлар озод қилинган. Ҳафта давомида Украинанинг иккита МиГ-29 самолёти, иккита JDAM бошқарилувчи авиабомбаси ва 36та HIMARS снарядлари уриб туширилган.
украина
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Командир взвода о работе системы "Земледелие", сорвавшей логистику ВСУ
Sputnik Ўзбекистон
ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев.
2025-02-21T17:50+0500
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видео, россия, украина, видео, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр)
“Земледелие” қандай ишлайди — видео
17:50 21.02.2025 (янгиланди: 18:03 21.02.2025)
“Земледелие” — бу Россиянинг масофадан туриб миналаштириш машинаси.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. “Земледелие” бугунги кунда у махсус операция ҳудудида самарали фаолият олиб бормоқда.
“Земледелие” (таржимаси - деҳқончилик) — 5-15 км масофадан туриб, душман ҳудудини танклар, зирҳли машиналар ҳамда пиёда аскарларга қарши миналар билан миналаштириши мумкин. Бу замонавий миналар бўлиб, магнитли ва сейсмик портлатгичлар билан жиҳозланади. Бу миналарга яқинлашиш ва зарарсизлантиришнинг имкони йўқ. Улар олдиндан белгиланган вақтда ўзини ўзи йўқ қилади", - деб тушунтириб берди жанговар машина командири.
Россия мудофаа вазирлиги хабарига кўра, ўтган ҳафтада Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9,2 минг кишини ташкил қилган.
15-21 феврал оралиғида Свердликово, Фиголевка, Ямполовка, Березовка, Надеждинка, Новоселка, Новоочеретоватое аҳоли пунктлар озод қилинган.
Ҳафта давомида Украинанинг иккита МиГ-29 самолёти, иккита JDAM бошқарилувчи авиабомбаси ва 36та HIMARS снарядлари уриб туширилган.