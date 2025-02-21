https://sputniknews.uz/20250221/zemledelie-qanday-ishlaydi--video-48078968.html

“Земледелие” қандай ишлайди — видео

“Земледелие” қандай ишлайди — видео

Sputnik Ўзбекистон

“Земледелие” — бу Россиянинг масофадан туриб миналаштириш машинаси. 21.02.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-02-21T17:50+0500

2025-02-21T17:50+0500

2025-02-21T18:03+0500

видео

россия

украина

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

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ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. “Земледелие” бугунги кунда у махсус операция ҳудудида самарали фаолият олиб бормоқда. Россия мудофаа вазирлиги хабарига кўра, ўтган ҳафтада Украина Қуролли кучлари йўқотишлари 9,2 минг кишини ташкил қилган. 15-21 феврал оралиғида Свердликово, Фиголевка, Ямполовка, Березовка, Надеждинка, Новоселка, Новоочеретоватое аҳоли пунктлар озод қилинган. Ҳафта давомида Украинанинг иккита МиГ-29 самолёти, иккита JDAM бошқарилувчи авиабомбаси ва 36та HIMARS снарядлари уриб туширилган.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

2025

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Командир взвода о работе системы "Земледелие", сорвавшей логистику ВСУ

Sputnik Ўзбекистон

ВСУ пытались контратаковать в районе недавно освобожденного Дзержинска, но потерпели неудачу из-за работы системы "Земледелие", сорвавшей им логистику. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки "Центр" Даниил Чекмарев.

2025-02-21T17:50+0500

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