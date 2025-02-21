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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250221/moskva-donbass-novorossiya-kitob-48062956.html
Москвада “Донбасс — Новороссия” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди
Москвада “Донбасс — Новороссия” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Китоб Донбассда бўлиб, воқеаларни ўз кўзи билан кўрган журналистларнинг таассуротлари, у ердаги одамлар ҳақидаги ҳикоялар ва ҳақиқий воқеаларни ўз ичига олади.
2025-02-21T13:29+0500
2025-02-21T13:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
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китоб
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ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Москвадаги “Россия сегодня” халқаро мультимедиа матбуот марказида белоруслик муаллифлар гуруҳининг “Донбасс — Новороссия. Беларусча назар” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди, деб хабар берди РИА Новости.Китоб Донбассда бўлиб, воқеаларни ўз кўзи билан кўрган журналистларнинг таассуротлари, у ердаги одамлар ҳақидаги ҳикоялар ва ҳақиқий воқеаларни ўз ичига олади.Шунингдек, китоб устида Беларусь Миллий Ассамблеяси Вакиллар палатасининг депутати, миллий кутубхона бош директори Вадим Гигин, Беларуснинг “Пойтахт телевидениеси” телеканалининг сиёсий шарҳловчиси Григорий Азарёнок, ижтимоий фаол Сергей Луш, Беларуснинг Биринчи ахборот телеканалининг махсус мухбири Ксения Лебедева ишлаган.Сергей Лушга кўра, китоб махсус операция аскарлари, инсонпарварлик ёрдами, дори-дармон етказиб берувчи кўнгиллилар, барча бефарқ бўлмаган инсонлар ҳақида ҳикоя қилади.Донбасс аҳолиси ҳақида гапирар экан, Азарёнок Донецкда тасодифан учраган болани мисол қилиб келтирди, бола ўқ овозларини эшитиб, фойдаланилган қурол тури ва зарба йўналишини аниқлаган. Журналист, шунингдек, Волновахада “Спарта” батальони қўмондони Владимир Жога вафотининг йиллиги муносабати билан концерт ўтказилаётган жойга Украина Қуролли кучлари ҳужум қилганини ҳам эслатиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20250218/rossiya-harbiy-dxr-yampolovkani-ozod-48015330.html
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москва “донбасс — новороссия” китоб
москва “донбасс — новороссия” китоб

Москвада “Донбасс — Новороссия” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди

13:29 21.02.2025
© Sputnik / Виталий БелоусовКнига белорусских авторов "ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд"
Книга белорусских авторов ДонбассНовороссия. Белорусский взгляд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.02.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Китоб Донбассда бўлиб, воқеаларни ўз кўзи билан кўрган журналистларнинг таассуротлари, у ердаги одамлар ҳақидаги ҳикоялар ва ҳақиқий воқеаларни ўз ичига олади.
ТОШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Москвадаги “Россия сегодня” халқаро мультимедиа матбуот марказида белоруслик муаллифлар гуруҳининг “Донбасс — Новороссия. Беларусча назар” китобининг тақдимоти бўлиб ўтди, деб хабар берди РИА Новости.
Китоб Донбассда бўлиб, воқеаларни ўз кўзи билан кўрган журналистларнинг таассуротлари, у ердаги одамлар ҳақидаги ҳикоялар ва ҳақиқий воқеаларни ўз ичига олади.
Шунингдек, китоб устида Беларусь Миллий Ассамблеяси Вакиллар палатасининг депутати, миллий кутубхона бош директори Вадим Гигин, Беларуснинг “Пойтахт телевидениеси” телеканалининг сиёсий шарҳловчиси Григорий Азарёнок, ижтимоий фаол Сергей Луш, Беларуснинг Биринчи ахборот телеканалининг махсус мухбири Ксения Лебедева ишлаган.

“Кўп саёҳатлар бўлди ва биз бутун Донбасс, бутун Новороссия бўйлаб саёҳат қилдик. Шимолдан жанубга, ғарбдан шарққа... Жуда кўп таассуротлар бор, асосий таассуротлар – бу одамлар. Биринчи навбатда, бу китоб Донбасс халқи ҳақида”, - деди Григорий Азарёнок китоб тақдимотида.

Сергей Лушга кўра, китоб махсус операция аскарлари, инсонпарварлик ёрдами, дори-дармон етказиб берувчи кўнгиллилар, барча бефарқ бўлмаган инсонлар ҳақида ҳикоя қилади.
Донбасс аҳолиси ҳақида гапирар экан, Азарёнок Донецкда тасодифан учраган болани мисол қилиб келтирди, бола ўқ овозларини эшитиб, фойдаланилган қурол тури ва зарба йўналишини аниқлаган. Журналист, шунингдек, Волновахада “Спарта” батальони қўмондони Владимир Жога вафотининг йиллиги муносабати билан концерт ўтказилаётган жойга Украина Қуролли кучлари ҳужум қилганини ҳам эслатиб ўтди.

“Биз залда ўтириб, концертни томоша қилмоқдамиз. Ўша пайтда ДХР армиясининг генерали гапираётганди. Шу қадар кучли шовқин бўлдики, бино ларзага келди. У: “Эшитинг, бизни ўққа тутишаётганга ўхшайди. Тадбирни давом эттирамизми ёки дам оламизми?” Яъни ўзига хос одамлар, ўзгача психология, дунёқараш, менталитет. Бу қатъият, куч, куч руҳи. Мана шу ҳақида айтиб беришга ҳаракат қилдик”, - дея қўшимча қилди белоруслик журналист.

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