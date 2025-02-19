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https://sputniknews.uz/20250219/idex-2025-ozbekiston-harbiy-texnika-48023888.html
IDEX-2025: Ўзбекистон халқаро кўргазмада қандай ҳарбий техникаларни намойиш этди?
IDEX-2025: Ўзбекистон халқаро кўргазмада қандай ҳарбий техникаларни намойиш этди?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон учун ажратилган повилонлардан “Арслон” 8х8 ва 6х6 зирҳли транспорт воситалари, шунингдек, юк машинаси шассисига ўрнатилган “Тўфон” ўзиюрар гаубицаси ҳам ўрин олди
2025-02-19T11:29+0500
2025-02-19T11:59+0500
жамият
ўзбекистон
абу-даби
ҳарбий ҳамкорлик
ҳарбий техника
мудофаа вазирлиги
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TOШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Ўзбекистон Абу-Дабида бўлиб ўтаётган IDEX-2025 халқаро кўргазмада иштирок этмоқда, дея хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати. Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида икки йилда бир марта ўтказилиши йўлга қўйилган дунёнинг энг йирик мудофаа технологиялари кўргазмасида Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги Мудофаа саноати агентлиги ҳам иштирок этмоқда. Кўргазмада Ўзбекистон ҳарбий саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқилган ҳарбий техникалар, жумладан, дронлар ва электрон уруш тизимлари, шунингдек, икки хил мақсадга мўлжалланган маҳсулотлар намойиш этилмоқда. Қайд этилишича, беш кунлик тадбир доирасида илғор ҳарбий технологиялар, стратегик шериклик, саноат инновацияларини намойиши, киберхавфсизлик ҳамда сунъий интеллект ва хавфсизликнинг келажагини белгилайдиган йирик шартномалар имзоланиши кўзда тутилган. Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Мудофаа саноати агентлиги директори Мансуржон Ибодуллаев IDEX-2025 халқаро мудофаа кўргазмаси доирасида Озарбайжон Мудофаа саноати вазири Вугар Мустафоев билан “йўл харитаси” имзолади.
https://sputniknews.uz/20250218/idex-2025-korgazma-rossiya-qurol-harbiy-texnika-47998891.html
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“арслон” 8х8 ва 6х6 зирҳли транспорт воситалари “тўфон” ўзиюрар гаубицаси idex-2025 халқаро кўргазма
“арслон” 8х8 ва 6х6 зирҳли транспорт воситалари “тўфон” ўзиюрар гаубицаси idex-2025 халқаро кўргазма

IDEX-2025: Ўзбекистон халқаро кўргазмада қандай ҳарбий техникаларни намойиш этди?

11:29 19.02.2025 (янгиланди: 11:59 19.02.2025)
© Министерство обороны Республики УзбекистанУзбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.02.2025
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Мудофаа вазирлиги: беш кунлик тадбир доирасида йирик шартномалар имзоланиши кўзда тутилган.
TOШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Ўзбекистон Абу-Дабида бўлиб ўтаётган IDEX-2025 халқаро кўргазмада иштирок этмоқда, дея хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида икки йилда бир марта ўтказилиши йўлга қўйилган дунёнинг энг йирик мудофаа технологиялари кўргазмасида Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги Мудофаа саноати агентлиги ҳам иштирок этмоқда.
Кўргазмада Ўзбекистон ҳарбий саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқилган ҳарбий техникалар, жумладан, дронлар ва электрон уруш тизимлари, шунингдек, икки хил мақсадга мўлжалланган маҳсулотлар намойиш этилмоқда.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Ўзбекистон
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
3/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
4/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
5/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
6/6
© Министерство обороны Республики Узбекистан
“Ўзбекистон учун ажратилган повилонлардан “Арслон” 8х8 ва 6х6 зирҳли транспорт воситалари, шунингдек, юк машинаси шассисига ўрнатилган “Тўфон” ўзиюрар гаубицаси ҳам ўрин олди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, беш кунлик тадбир доирасида илғор ҳарбий технологиялар, стратегик шериклик, саноат инновацияларини намойиши, киберхавфсизлик ҳамда сунъий интеллект ва хавфсизликнинг келажагини белгилайдиган йирик шартномалар имзоланиши кўзда тутилган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Мудофаа саноати агентлиги директори Мансуржон Ибодуллаев IDEX-2025 халқаро мудофаа кўргазмаси доирасида Озарбайжон Мудофаа саноати вазири Вугар Мустафоев билан “йўл харитаси” имзолади.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.02.2025
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