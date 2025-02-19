IDEX-2025: Ўзбекистон халқаро кўргазмада қандай ҳарбий техникаларни намойиш этди?
11:29 19.02.2025 (янгиланди: 11:59 19.02.2025)
© Министерство обороны Республики УзбекистанУзбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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Мудофаа вазирлиги: беш кунлик тадбир доирасида йирик шартномалар имзоланиши кўзда тутилган.
TOШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Ўзбекистон Абу-Дабида бўлиб ўтаётган IDEX-2025 халқаро кўргазмада иштирок этмоқда, дея хабар берди мамлакат Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида икки йилда бир марта ўтказилиши йўлга қўйилган дунёнинг энг йирик мудофаа технологиялари кўргазмасида Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги ҳузуридаги Мудофаа саноати агентлиги ҳам иштирок этмоқда.
Кўргазмада Ўзбекистон ҳарбий саноат корхоналари томонидан ишлаб чиқилган ҳарбий техникалар, жумладан, дронлар ва электрон уруш тизимлари, шунингдек, икки хил мақсадга мўлжалланган маҳсулотлар намойиш этилмоқда.
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
“Ўзбекистон учун ажратилган повилонлардан “Арслон” 8х8 ва 6х6 зирҳли транспорт воситалари, шунингдек, юк машинаси шассисига ўрнатилган “Тўфон” ўзиюрар гаубицаси ҳам ўрин олди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, беш кунлик тадбир доирасида илғор ҳарбий технологиялар, стратегик шериклик, саноат инновацияларини намойиши, киберхавфсизлик ҳамда сунъий интеллект ва хавфсизликнинг келажагини белгилайдиган йирик шартномалар имзоланиши кўзда тутилган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Мудофаа саноати агентлиги директори Мансуржон Ибодуллаев IDEX-2025 халқаро мудофаа кўргазмаси доирасида Озарбайжон Мудофаа саноати вазири Вугар Мустафоев билан “йўл харитаси” имзолади.