https://sputniknews.uz/20250217/lavrov-ushakov-ar-riyod-47990732.html
Лавров ва Ушаков АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади — Песков
Лавров ва Ушаков АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади — Песков
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Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков душанба куни Россия президенти Владимир Путин топшириғига биноан Ар-Риёдга учиб кетишади, деди Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков.
2025-02-17T15:01+0500
2025-02-17T15:01+0500
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ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков душанба куни Россия президенти Владимир Путин топшириғига биноан Ар-Риёдга учиб кетишади, деди Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков.Унинг сўзларига кўра, Сергей Лавров ва Юрий Ушаков сешанба куни АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади. Мавзулар орасида Украина бўйича мумкин бўлган музокаралар, Путин ва Трамп ўртасидаги учрашувни ташкил этиш, Россия-Америка муносабатларининг бутун доирасини тиклаш бор.
https://sputniknews.uz/20250216/rossiya-aqsh-ekspertlar-uchrashuv-47982191.html
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россия ташқи ишлар вазири сергей лавров россия президенти ёрдамчиси юрий ушаков россия президенти владимир путин ар-риёд россия раҳбари матбуот котиби дмитрий песков.
россия ташқи ишлар вазири сергей лавров россия президенти ёрдамчиси юрий ушаков россия президенти владимир путин ар-риёд россия раҳбари матбуот котиби дмитрий песков.
Лавров ва Ушаков АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади — Песков
Лавров ва Ушаков Путиннинг кўрсатмаси билан бугун Ар-Риёдга учиб кетишади.
ТОШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ва Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков душанба куни Россия президенти Владимир Путин топшириғига биноан Ар-Риёдга учиб кетишади, деди Россия раҳбари матбуот котиби Дмитрий Песков.
“Бугун президент Путиннинг топшириғига кўра, ташқи ишлар вазири Лавров ва президент ёрдамчиси Юрий Ушаков Ар-Риёдга учиб кетишмоқда”, — деди Песков журналистларга.
Унинг сўзларига кўра, Сергей Лавров ва Юрий Ушаков сешанба куни АҚШ вакиллари билан учрашув ўтказади. Мавзулар орасида Украина бўйича мумкин бўлган музокаралар, Путин ва Трамп ўртасидаги учрашувни ташкил этиш, Россия-Америка муносабатларининг бутун доирасини тиклаш бор.