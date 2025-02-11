https://sputniknews.uz/20250211/sankt-peterburg-ozbekiston-kadrlar-ish-47918124.html
Санкт-Петербург ўзбекистонлик малакали кадрларни ишга жалб қилади — тафсилотлар
Санкт-Петербург ўзбекистонлик малакали кадрларни ишга жалб қилади — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Халқаро меҳнат миграциясига кўмаклашиш ассоциацияси ва Ўзбекистон Миграция агентлиги ўртасида шартнома имзоланди. 11.02.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-02-11T10:15+0500
2025-02-11T10:15+0500
2025-02-11T10:15+0500
миграция
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россия
санкт-петербург
миграция
беҳзод мусаев
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TOШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Санкт-Петербург ўзбекистонлик малакали кадрларни ишга жалб қилади. Бу ҳақда Халқаро меҳнат миграциясини қўллаб-қувватлаш ассоциацияси хабар берди. Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев бошчилигидаги делегация Санкт-Петербург вице-губернатори Владимир Княгинин билан Санкт-Петербург ва Ўзбекистон ўртасида меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб борди. Унда Халқаро меҳнат миграциясига кўмаклашиш ассоциацияси ва Ўзбекистон Миграция агентлиги ўртасида шартнома имзоланди. Ҳужжат билан Ўзбекистон фуқароларини Россия ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятига жалб қилишда ҳамкорлик йўлга қўйилди. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россияда фаолият олиб бораётган 20 тага яқин йирик компания раҳбарлари билан учрашув ўтказган эди. Унда агентлик 7 минг кишини Россияга ишга юбориш бўйича келишувга эришди.
https://sputniknews.uz/20250207/rossiyada-tashkiliy-ishga-yollash-uchun-yagona-operator-paydo-bolishi-mumkin-47889179.html
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миграция, мигрантлар, ўзбекистон, россия, санкт-петербург, миграция, беҳзод мусаев
миграция, мигрантлар, ўзбекистон, россия, санкт-петербург, миграция, беҳзод мусаев
Санкт-Петербург ўзбекистонлик малакали кадрларни ишга жалб қилади — тафсилотлар
Халқаро меҳнат миграциясига кўмаклашиш ассоциацияси ва Ўзбекистон Миграция агентлиги ўртасида шартнома имзоланди.
TOШКЕНТ, 11 фев — Sputnik.
Санкт-Петербург ўзбекистонлик малакали кадрларни ишга жалб қилади. Бу ҳақда Халқаро меҳнат миграциясини қўллаб-қувватлаш ассоциацияси хабар берди.
Ўзбекистон Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев бошчилигидаги делегация Санкт-Петербург вице-губернатори Владимир Княгинин билан Санкт-Петербург ва Ўзбекистон ўртасида меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб борди.
Унда Халқаро меҳнат миграциясига кўмаклашиш ассоциацияси ва Ўзбекистон Миграция агентлиги ўртасида шартнома имзоланди. Ҳужжат билан Ўзбекистон фуқароларини Россия ҳудудида вақтинчалик меҳнат фаолиятига жалб қилишда ҳамкорлик йўлга қўйилди.
“Санкт-Петербург ва Ўзбекистон ўртасида меҳнат миграцияси соҳасидаги ҳамкорлик жадал суръатлар билан ривожланмоқда! Ушбу қадам туфайли Санкт-Петербург малакали кадрларни жалб қила олади ва Ўзбекистон фуқаролари барқарор иш ва муносиб меҳнат шароитларидан янада кенгроқ фойдаланиш имкониятига эга бўлади!”, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россияда фаолият олиб бораётган 20 тага яқин йирик компания раҳбарлари билан учрашув ўтказган эди. Унда агентлик 7 минг кишини Россияга ишга юбориш бўйича келишувга эришди.