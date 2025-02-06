Миграция агентлиги 7 минг кишини Россияга ишга юбориш бўйича келишувга эришди
© Агентство миграцииЗаключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
© Агентство миграции
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Компанияларнинг ишчиларга яратган шароитлари, ойлик маошлари тўлиқ ўрганиб чиқилди.
TOШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. 7000 нафар Ўзбекистон фуқароларини Россия компанияларига ишга жойлаштириш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди. Бу ҳақда Миграция агентлиги ахборот хизмати хабар берди.
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россияда фаолият олиб бораётган 20 тага яқин йирик компаниялар раҳбарлари билан учрашув ўтказди.
© Агентство миграцииЗаключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
© Агентство миграции
Мулоқот томонлар учун самарали кечди. Якунда “ANT YAPI”, “ОЗОН КОМЬЮНИТИ”, “ПЭК” ва “СПАР МИДЛ ВОЛГА” компаниялари билан 7000 нафар Ўзбекистон фуқароларини мазкур компанияларга ташкилий тарзда ишга жойлаштириш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди.
© Агентство миграцииЗаключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
© Агентство миграции
Таъкидланишича, ушбу компанияларнинг ишчиларга яратган шароитлари, ойлик маошлари тўлиқ ўрганиб чиқилди. Февраль ойида ҳудудларда номзодларни саралаш тадбирлари бўлиб ўтади.