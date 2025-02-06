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https://sputniknews.uz/20250206/migratsiya-agentligi-rossiya-47867656.html
Миграция агентлиги 7 минг кишини Россияга ишга юбориш бўйича келишувга эришди
Миграция агентлиги 7 минг кишини Россияга ишга юбориш бўйича келишувга эришди
Sputnik Ўзбекистон
7000 нафар Ўзбекистон фуқароларини Россия компанияларига ишга жойлаштириш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди.
2025-02-06T13:13+0500
2025-02-06T13:13+0500
миграция
мигрантлар
миграция агентлиги
ўзбекистон
россия
ҳамкорлик
шартнома
компания
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TOШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. 7000 нафар Ўзбекистон фуқароларини Россия компанияларига ишга жойлаштириш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди. Бу ҳақда Миграция агентлиги ахборот хизмати хабар берди. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россияда фаолият олиб бораётган 20 тага яқин йирик компаниялар раҳбарлари билан учрашув ўтказди. Таъкидланишича, ушбу компанияларнинг ишчиларга яратган шароитлари, ойлик маошлари тўлиқ ўрганиб чиқилди. Февраль ойида ҳудудларда номзодларни саралаш тадбирлари бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20250202/rossiyan-kurgan-zavod-ozbekistonl-ish-47794758.html
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миграция агентлиги россия
миграция агентлиги россия

Миграция агентлиги 7 минг кишини Россияга ишга юбориш бўйича келишувга эришди

13:13 06.02.2025
© Агентство миграцииЗаключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
© Агентство миграции
Oбуна бўлиш
Компанияларнинг ишчиларга яратган шароитлари, ойлик маошлари тўлиқ ўрганиб чиқилди.
TOШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. 7000 нафар Ўзбекистон фуқароларини Россия компанияларига ишга жойлаштириш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди. Бу ҳақда Миграция агентлиги ахборот хизмати хабар берди.
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида Миграция агентлиги директори Беҳзод Мусаев Россияда фаолият олиб бораётган 20 тага яқин йирик компаниялар раҳбарлари билан учрашув ўтказди.
© Агентство миграцииЗаключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
© Агентство миграции
Мулоқот томонлар учун самарали кечди. Якунда “ANT YAPI”, “ОЗОН КОМЬЮНИТИ”, “ПЭК” ва “СПАР МИДЛ ВОЛГА” компаниялари билан 7000 нафар Ўзбекистон фуқароларини мазкур компанияларга ташкилий тарзда ишга жойлаштириш бўйича ҳамкорлик шартномалари имзоланди.
© Агентство миграцииЗаключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2025
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями
© Агентство миграции
Таъкидланишича, ушбу компанияларнинг ишчиларга яратган шароитлари, ойлик маошлари тўлиқ ўрганиб чиқилди. Февраль ойида ҳудудларда номзодларни саралаш тадбирлари бўлиб ўтади.
Запуск производства грузовиков в Калуге. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.02.2025
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