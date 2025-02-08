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https://sputniknews.uz/20250208/prezident-surxondaryolik-tadbirkor-dostlik-ordeni-47893860.html
Президент сурхондарёлик тадбиркорни “Дўстлик” ордени билан мукофотлади
Президент сурхондарёлик тадбиркорни “Дўстлик” ордени билан мукофотлади
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Баҳром Раупов “Surkhon Sandwich” масъулияти чекланган жамияти таъсисчиси ҳисобланади.
2025-02-08T10:24+0500
2025-02-08T10:27+0500
ўзбекистон
тадбиркор
сурхондарё
шавкат мирзиёев
президент фармони
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ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев сурхондарёлик тадбиркор Баҳром Рауповни “Дўстлик” ордени билан мукофотлади. Бу бўйича президент фармони имзоланди.Баҳром Раупов Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги “Surkhon Sandwich” масъулияти чекланган жамияти таъсисчиси ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20250121/bandlik-tadbirkorlik-daromad-ozbekiston-yondashuvlar-47635495.html
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президент сурхондарёлик тадбиркор “дўстлик” ордени
президент сурхондарёлик тадбиркор “дўстлик” ордени

Президент сурхондарёлик тадбиркорни “Дўстлик” ордени билан мукофотлади

10:24 08.02.2025 (янгиланди: 10:27 08.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Баҳром Раупов “Surkhon Sandwich” масъулияти чекланган жамияти таъсисчиси ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев сурхондарёлик тадбиркор Баҳром Рауповни “Дўстлик” ордени билан мукофотлади. Бу бўйича президент фармони имзоланди.
Баҳром Раупов Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги “Surkhon Sandwich” масъулияти чекланган жамияти таъсисчиси ҳисобланади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
Шавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.02.2025
Шавката Мирзиёева провел видеоселекторное совещание по вопросам развития сферы услуг в регионах
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Мамлакатимизда тадбиркорларга яратилаётган кенг имкониятлардан унумли фойдаланиб, ўзининг изланувчанлиги ва ишбилармонлиги билан соҳага илғор ташаббус ва инновацион ғояларни самарали татбиқ этиб келаётгани, импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш, янги иш ўринлари яратиш борасида кўпчиликка ибрат ва намуна бўлаётгани, ҳудудда иқтисодий ислоҳотларни муваффақиятли амалга ошириш, аҳоли фаровонлигини юксалтиришга қўшаётган муносиб ҳиссаси ҳамда ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки учун Раупов Бахром Қаюмович “Дўстлик” ордени билан мукофотлансин”, - дейилади фармон матнида.
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