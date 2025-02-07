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https://sputniknews.uz/20250207/mirziyoev-kimyo-sanoati-47878939.html
Мирзиёев кимё саноатидаги режаларни танқидий кўриб чиқди
Мирзиёев кимё саноатидаги режаларни танқидий кўриб чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев 6 февраль куни кимё саноатида 2025 йилги режалар муҳокамаси юзасидан йиғилиш ўтказди. Сўнгги йилларда бу тармоқда сезиларли ўзгариш бўлгани, янги технологик занжирларни яратиш учун инвестицияларга кенг йўл очилгани билан, йирик кимё заводлари фаолияти ҳали замон талаблари даражасида эмаслиги қайд этилди.
2025-02-07T09:30+0500
2025-02-07T09:35+0500
жамият
шавкат мирзиёев
танқид
завод
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TOШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кимё саноатидаги режаларни танқидий кўриб чиқди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мирзиёев 6 февраль куни кимё саноатида 2025 йилги режалар муҳокамаси юзасидан йиғилиш ўтказди. Сўнгги йилларда бу тармоқда сезиларли ўзгариш бўлгани, янги технологик занжирларни яратиш учун инвестицияларга кенг йўл очилгани билан, йирик кимё заводлари фаолияти ҳали замон талаблари даражасида эмаслиги қайд этилди.Президент бу борадаги камчиликларни қайд этиб, юқори технологияли инвестиция лойиҳаларини каррасига кўпайтириш вазифасини қўйди. Ҳукуматга тармоқдаги муаммоларни тезкор ҳал этиш, мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш ва лойиҳаларни жадаллаштириш бўйича қатъий топшириқлар берилди.Тармоқдаги ҳар бир корхонани рақамлаштириш, қувватлардан оқилона фойдаланиш, энергия самарадорликни ошириш ва таннархни камайтириш бўйича мутасаддиларга аниқ вазифалар белгиланди.
https://sputniknews.uz/20241031/mirziyoev-navoiy-vodorod-peroksid-korxona-46406525.html
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мирзиёев кимё саноати
мирзиёев кимё саноати

Мирзиёев кимё саноатидаги режаларни танқидий кўриб чиқди

09:30 07.02.2025 (янгиланди: 09:35 07.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Давлат раҳбари мутасаддиларга ҳали ишлатилмаган имкониятларни, ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларни аниқ кўрсатиб ўтди.
TOШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кимё саноатидаги режаларни танқидий кўриб чиқди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Мирзиёев 6 февраль куни кимё саноатида 2025 йилги режалар муҳокамаси юзасидан йиғилиш ўтказди. Сўнгги йилларда бу тармоқда сезиларли ўзгариш бўлгани, янги технологик занжирларни яратиш учун инвестицияларга кенг йўл очилгани билан, йирик кимё заводлари фаолияти ҳали замон талаблари даражасида эмаслиги қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шу боис танқидий руҳда ўтган йиғилишда соҳадаги долзарб масалалар муҳокама қилинди. Давлат раҳбари мутасаддиларга ҳали ишлатилмаган имкониятларни, ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларни аниқ кўрсатиб ўтди. Масалан, илғор технологияларни жорий этишни жадаллаштириб, кимё корхоналарида қўшилган қийматни ҳозиргидан бир неча баробар ошириш.
Президент бу борадаги камчиликларни қайд этиб, юқори технологияли инвестиция лойиҳаларини каррасига кўпайтириш вазифасини қўйди. Ҳукуматга тармоқдаги муаммоларни тезкор ҳал этиш, мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш ва лойиҳаларни жадаллаштириш бўйича қатъий топшириқлар берилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.02.2025
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тармоқдаги ҳар бир корхонани рақамлаштириш, қувватлардан оқилона фойдаланиш, энергия самарадорликни ошириш ва таннархни камайтириш бўйича мутасаддиларга аниқ вазифалар белгиланди.
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