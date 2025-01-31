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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250131/yarador-holda-tashlab-ketilgan-ukraina-askarlari-taslim-boldi--video-47782420.html
Ярадор ташлаб кетилган Украина аскарлари таслим бўлди — видео
Ярадор ташлаб кетилган Украина аскарлари таслим бўлди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия аскарлари уларга тиббий ёрдам кўрсатиб, овқат-сув беришган ва яхши муносабатда бўлишмоқда. 31.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-31T18:50+0500
2025-01-31T18:57+0500
видео
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Курахово яқинида ўз қўмондонлиги томонидан ярадор ҳолда ташлаб кетилган 6 нафар Украина аскарлари Россия Қуролли кучларига таслим бўлди. Уларнинг сўзларига кўра, яраланган аскарлар 10 кундан ортиқ вақт давомида ўз қўмондонлигидан эвакуация қилишларини кутган, лекин ёрдам келмаган. Шундан сўнг улар ўз ихтиёри билан таслим бўлишган. Россия аскарлари уларга биринчи кунданоқ керакли ёрдамни кўрсатиб, овқат сув беришган ва яхши муносабатда бўлишмоқда.
https://sputniknews.uz/20250121/rossiya-ukraina-askar-47639297.html
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Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово
Sputnik Ўзбекистон
Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны России. На видео, предоставленном группировкой "Юг", один из них рассказал, что пролежал 10 дней с поломанной рукой – ему со стороны ВСУ не оказали никакой помощи.
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видео, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)
видео, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр)

Ярадор ташлаб кетилган Украина аскарлари таслим бўлди — видео

18:50 31.01.2025 (янгиланди: 18:57 31.01.2025)
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Россия аскарлари уларга тиббий ёрдам кўрсатиб, овқат-сув беришган ва яхши муносабатда бўлишмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Курахово яқинида ўз қўмондонлиги томонидан ярадор ҳолда ташлаб кетилган 6 нафар Украина аскарлари Россия Қуролли кучларига таслим бўлди.
Уларнинг сўзларига кўра, яраланган аскарлар 10 кундан ортиқ вақт давомида ўз қўмондонлигидан эвакуация қилишларини кутган, лекин ёрдам келмаган. Шундан сўнг улар ўз ихтиёри билан таслим бўлишган.
Россия аскарлари уларга биринчи кунданоқ керакли ёрдамни кўрсатиб, овқат сув беришган ва яхши муносабатда бўлишмоқда.
Военнопленный ВСУ. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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21 Январ, 16:11
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