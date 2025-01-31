https://sputniknews.uz/20250131/yarador-holda-tashlab-ketilgan-ukraina-askarlari-taslim-boldi--video-47782420.html

Ярадор ташлаб кетилган Украина аскарлари таслим бўлди — видео

Ярадор ташлаб кетилган Украина аскарлари таслим бўлди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Россия аскарлари уларга тиббий ёрдам кўрсатиб, овқат-сув беришган ва яхши муносабатда бўлишмоқда. 31.01.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-01-31T18:50+0500

2025-01-31T18:50+0500

2025-01-31T18:57+0500

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россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

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ТОШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Курахово яқинида ўз қўмондонлиги томонидан ярадор ҳолда ташлаб кетилган 6 нафар Украина аскарлари Россия Қуролли кучларига таслим бўлди. Уларнинг сўзларига кўра, яраланган аскарлар 10 кундан ортиқ вақт давомида ўз қўмондонлигидан эвакуация қилишларини кутган, лекин ёрдам келмаган. Шундан сўнг улар ўз ихтиёри билан таслим бўлишган. Россия аскарлари уларга биринчи кунданоқ керакли ёрдамни кўрсатиб, овқат сув беришган ва яхши муносабатда бўлишмоқда.

https://sputniknews.uz/20250121/rossiya-ukraina-askar-47639297.html

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Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово

Sputnik Ўзбекистон

Шестеро брошенных командованием украинских солдат добровольно сдались в плен под Курахово, сообщили РИА Новости в Минобороны России. На видео, предоставленном группировкой "Юг", один из них рассказал, что пролежал 10 дней с поломанной рукой – ему со стороны ВСУ не оказали никакой помощи.

2025-01-31T18:50+0500

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