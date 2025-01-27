https://sputniknews.uz/20250127/belarus-prezident-saylovlar-lukashenko-etakchi-47699530.html

Беларусь президенти сайловларида Лукашенко етакчилик қилмоқда

Беларусь президенти сайловларида Лукашенко етакчилик қилмоқда

Sputnik Ўзбекистон

Президентлик сайловида якуний иштирок 85,70 фоизни ташкил қилган. Муддатидан олдин овоз бериш 21-25 январь кунлари бўлиб ўтди, унда сайловчиларнинг 41,81 фоизи иштирок этди. Номзодлар натижалари: амалдаги президент Александр Лукашенко — 86,82 фоиз; Коммунистик партия Марказий Қўмитасининг биринчи котиби Сергей Сиранков — 3,21 фоиз;

2025-01-27T10:03+0500

2025-01-27T10:03+0500

2025-01-27T10:23+0500

дунё янгиликлари

дунёда

беларусь

сайловлар

александр лукашенко

мдҳ

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/1b/47700434_0:31:3078:1762_1920x0_80_0_0_6e5ca8d4349767da0bfe8d95996b628b.jpg

TOШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Беларусдаги президентлик сайловларида Александр Лукашенко етакчилик қилмоқда. Бу ҳақдаги мамлакат Марказий сайлов комиссиясининг Telegram-каналида маълум қилинди.Президентлик сайловида якуний иштирок 85,70 фоизни ташкил қилган. Муддатидан олдин овоз бериш 21-25 январь кунлари бўлиб ўтди, унда сайловчиларнинг 41,81 фоизи иштирок этди. Номзодлар натижалари:Маълум қилинишича, 5 минг 325 сайлов участкаси, жумладан, шифохоналар, санаторийлар, дам олиш уйлари ва бошқа вақтинчалик яшаш жойларида 207 та, ҳарбий қисмларда 12 та сайлов участкаси фаолият юритди. Беларусдаги сайловларни 52 та давлатдан 486 нафар халқаро кузатувчи ва 44361 нафар миллий кузатувчи кузатди. Шунингдек, мамлакатда 23 та давлатдан 331 нафар хорижлик журналист ишлаган. МДҲ ПА халқаро кузатувчилари Беларусдаги президентлик сайловларини кузатишда 321 та сайлов участкасига ташриф буюрди.

https://sputniknews.uz/20250126/belarus-msk-prezident-saylov-47698320.html

беларусь

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

беларусь президент сайлови 2025 натижалар маълумот лукашенко