https://sputniknews.uz/20250126/belarus-msk-prezident-saylov-47698320.html
Беларусда президентлик сайловлари ўтган деб топилди — МСК
Беларусда президентлик сайловлари ўтган деб топилди — МСК
Sputnik Ўзбекистон
Мамлакат бўйича ўртача ҳисобда 56,64 фоиз сайловчилар овоз берди. 26.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-26T17:30+0500
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ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Марказий сайлов комиссияси Беларусда ўтган президентлик сайловларини ўтган деб тан олди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати.Марказий сайлов комиссияси раиси ўринбосари Алексей Башан матбуот анжуманида қайд этганидек, Беларусда президентлик сайловлари ўтган деб топилди, сайловчиларнинг 50 фоиздан ортиғи иштирок этди.Шундай қилиб, Брест вилоятида 61 фоиздан, Гомелда 62 фоиздан, Витебск, Гродненская ва Минскда 54 фоиздан, Могилевда 58 фоиздан, Минскда 51 фоиздан ортиқ овоз берган.Беларусда муддатидан олдин овоз бериш 21-25 январь кунлари бўлиб ўтди, сайловчиларнинг 41,81 фоизи иштирок этди.
https://sputniknews.uz/20250126/mdh-kuzatuvchi-belarus-prezident-saylov-monitoring-47695899.html
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дунё янгиликлари, дунёда, беларусь, сайловлар
дунё янгиликлари, дунёда, беларусь, сайловлар
Беларусда президентлик сайловлари ўтган деб топилди — МСК
Мамлакат бўйича ўртача ҳисобда 56,64 фоиз сайловчилар овоз берди.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Марказий сайлов комиссияси Беларусда ўтган президентлик сайловларини ўтган деб тан олди, дея хабар берди комиссия матбуот хизмати.
Марказий сайлов комиссияси раиси ўринбосари Алексей Башан матбуот анжуманида қайд этганидек, Беларусда президентлик сайловлари ўтган деб топилди, сайловчиларнинг 50 фоиздан ортиғи иштирок этди.
“Мамлакат бўйича ўртача ҳисобда 56,64 фоиз сайловчилар овоз берди”, — у соат 12:00 ҳолатига кўра маълумотларни эълон қилди.
Шундай қилиб, Брест вилоятида 61 фоиздан, Гомелда 62 фоиздан, Витебск, Гродненская ва Минскда 54 фоиздан, Могилевда 58 фоиздан, Минскда 51 фоиздан ортиқ овоз берган.
Беларусда муддатидан олдин овоз бериш 21-25 январь кунлари бўлиб ўтди, сайловчиларнинг 41,81 фоизи иштирок этди.