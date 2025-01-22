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https://sputniknews.uz/20250122/shavkat-mirziyoev-andrey-belousov-47654289.html
Мирзиёев Россия мудофаа вазирини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
Мирзиёев Россия мудофаа вазирини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Андрей Белоусов Шавкат Мирзиёевга Владимир Путиннинг саломини етказди. 22.01.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-01-22T14:43+0500
2025-01-22T14:47+0500
сиёсат
ўзбекистон
россия
россия мудофаа вазири
шавкат мирзиёев
андрей белоусов
ҳамкорлик
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ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатда ташриф билан бўлиб турган Россия Федерацияси мудофаа вазири Андрей Белоусовни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Учрашув аввалида Россия мудофаа идораси раҳбари Ўзбекистон етакчисига Россия президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.Ўзбекистон Россия билан ҳарбий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор — ХалмуҳамедовҚабул қилинган дастурий ва режа ҳужжатларига мувофиқ икки мамлакат мудофаа идоралари ҳамкорлигини кенгайтириш муҳимлиги қайд этилди.Андрей Белоусов: ҳамкорликдаги ишимиз Марказий Осиё минтақасида хавфсизликни таъминлашга катта таъсир кўрсатади.
https://sputniknews.uz/20250122/ozbekiston-rossiya-harbiy-hamkorlik-hujjat-47650233.html
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сиёсат, ўзбекистон, россия, россия мудофаа вазири, шавкат мирзиёев, андрей белоусов, ҳамкорлик, ҳарбий ҳамкорлик
сиёсат, ўзбекистон, россия, россия мудофаа вазири, шавкат мирзиёев, андрей белоусов, ҳамкорлик, ҳарбий ҳамкорлик

Мирзиёев Россия мудофаа вазирини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар

14:43 22.01.2025 (янгиланди: 14:47 22.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.01.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Андрей Белоусов Шавкат Мирзиёевга Владимир Путиннинг саломини етказди.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатда ташриф билан бўлиб турган Россия Федерацияси мудофаа вазири Андрей Белоусовни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Учрашув аввалида Россия мудофаа идораси раҳбари Ўзбекистон етакчисига Россия президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
Ўзбекистон Россия билан ҳарбий ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор — Халмуҳамедов
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.01.2025
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини Россия Федерацияси Президентининг 2024 йил май ойида Ўзбекистон Республикасига давлат ташрифи чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.01.2025
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қабул қилинган дастурий ва режа ҳужжатларига мувофиқ икки мамлакат мудофаа идоралари ҳамкорлигини кенгайтириш муҳимлиги қайд этилди.
Андрей Белоусов: ҳамкорликдаги ишимиз Марказий Осиё минтақасида хавфсизликни таъминлашга катта таъсир кўрсатади.
Официальный визит Министра обороны РФ Андрея Белоусова в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.01.2025
Ўзбекистон ва Россия ҳарбий ҳамкорлик режаси ва стратегик шериклик дастурини имзолади
12:21
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