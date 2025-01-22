Мирзиёев Россия мудофаа вазирини қабул қилди — муҳокама этилган масалалар
14:43 22.01.2025 (янгиланди: 14:47 22.01.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Андрей Белоусов Шавкат Мирзиёевга Владимир Путиннинг саломини етказди.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатда ташриф билан бўлиб турган Россия Федерацияси мудофаа вазири Андрей Белоусовни қабул қилди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Учрашув аввалида Россия мудофаа идораси раҳбари Ўзбекистон етакчисига Россия президенти Владимир Путиннинг саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ўзбекистон-Россия кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини Россия Федерацияси Президентининг 2024 йил май ойида Ўзбекистон Республикасига давлат ташрифи чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш нуқтаи назаридан янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш масалалари кўриб чиқилди”, — дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
Шавкат Мирзиёев принял министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, пребывающего в нашей стране с визитом.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Қабул қилинган дастурий ва режа ҳужжатларига мувофиқ икки мамлакат мудофаа идоралари ҳамкорлигини кенгайтириш муҳимлиги қайд этилди.