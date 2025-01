https://sputniknews.uz/20250119/malayziya-ozbekiston-ayoqsh-transport-logistika-infratuzilma-47611436.html

Малайзия Ўзбекистонда АЁҚШлар тармоғи ва транспорт-логистика инфратузилмасини яратмоқчи

Малайзия Ўзбекистонда АЁҚШлар тармоғи ва транспорт-логистика инфратузилмасини яратмоқчи

Sputnik Ўзбекистон

“Ўзбекнефтгаз” ва "Five Petroleum" компанияси ўртасида музокаралар бўлиб ўтди. 19.01.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-01-19T09:55+0500

2025-01-19T09:55+0500

2025-01-19T09:55+0500

иқтисод

ўзбекистон

малайзия

ҳамкорлик

аёқш

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21253757_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_80fe4f27df4178371012b73274476c24.jpg

ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Ўзбекистонда Малайзиянинг ёқилғи қуйиш шохобчалари очилиши мумкин. Бу ҳақда “Ўзбекнефтгаз” АЖ Бошқаруви раиси ва Малайзиянинг "Five Petroleum" компанияси бош директори ўртасида бўлиб ўтган музокараларда маълум қилинди.Учрашувда Ўзбекистонда "Five Petroleum" бренди остида ёқилғи қуйиш шохобчалари тармоғини яратиш масаласи муҳокама қилинди.Айтилишича, асосий эътибор маҳсулот ва хизматлар сифатини ошириш учун замонавий технологиялар ва халқаро стандартларни жорий этишга қаратилди. Шунингдек, томонлар Малайзия компаниясининг мамлакат ҳудудларида транспорт-логистика инфратузилмасини яратиш имкониятларини ҳам кўриб чиқишди.Эслатиб ўтамиз, 2024 йилнинг июль ойида Ўзбекистон элчиси Каромиддин Гадоев Малайзиянинг "FIVE Petroleum Malaysia" компанияси асосчиси ва бош директори Кинг Лим Чин Фуи билан учрашган эди. Унда “Малайзия томони билан Тошкент шаҳри ва кейинчалик республиканинг бошқа ҳудудларида ёқилғи қуйиш шохобчалари тармоғини яратиш ва уларни замонавий ускуналар билан жиҳозлаш бўйича лойиҳани амалга ошириш ишларини бошлашга келишиб олинган.

ўзбекистон

малайзия

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

иқтисод, ўзбекистон, малайзия, ҳамкорлик, аёқш