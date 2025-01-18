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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250118/rossiya-qoshinlari-dxr-47606919.html
Россия қўшинлари ДХРдаги иккита қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги иккита қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ДХРнинг Петропавловка ва Времевка қишлоқларини назорат остига олди
2025-01-18T16:42+0500
2025-01-18T16:43+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Петропавловка ва Времевка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Мудофаа вазирлигига кўра, Узоқ Шарқ жангчилари Украина Қуролли кучларининг 110-механизациялашган бригадаси бўлинмаларининг тайёрланган мустаҳкам ҳудудини бузиб, қишлоқдаги 600 га яқин биноларни тозалашди. Улар Партизанская кўчасидаги бинолардан бирида Россия байроғини кўтаришди.Бундан ташқари, гуруҳ Константинопол ва Великая Новоселка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган ва ҳаво ҳужуми бригадаларини мағлуб этди.Украина армияси ушбу жангларда:Ўқ-дорилар омбори ҳам йўқ қилинди.“Марказ” жангчилари Петровка, Дзержинск, Солений, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка ва Славянка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг еттита механизациялашган бригадаларини ҳам мағлуб этишди.Украина Қуролли кучларининг гуруҳ жавобгарлиги зонасидаги кунлик йўқотишлари:
https://sputniknews.uz/20250118/ukraina-dron-47606023.html
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Россия қўшинлари ДХРдаги иккита қишлоқни озод қилди

16:42 18.01.2025 (янгиланди: 16:43 18.01.2025)
© РИА НовостиВоеннослужащий ВС России. Архивное фото
Военнослужащий ВС России. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости
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“Шарқ” гуруҳи Времевкани, “Марказ” гуруҳи эса Петропавловкани озод қилди.
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Петропавловка ва Времевка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Шарқ” кучлар гуруҳининг бўлинмалари душман мудофааси тубига юришни давом эттирди ва Донецк Халқ Республикасининг Времевка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Мудофаа вазирлигига кўра, Узоқ Шарқ жангчилари Украина Қуролли кучларининг 110-механизациялашган бригадаси бўлинмаларининг тайёрланган мустаҳкам ҳудудини бузиб, қишлоқдаги 600 га яқин биноларни тозалашди. Улар Партизанская кўчасидаги бинолардан бирида Россия байроғини кўтаришди.
Бундан ташқари, гуруҳ Константинопол ва Великая Новоселка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган ва ҳаво ҳужуми бригадаларини мағлуб этди.
Украина армияси ушбу жангларда:
тахминан 135 аскар;
иккита зирҳли жанговар машина;
учта автомобиль;
Ғарбда ишлаб чиқарилган бешта дала артиллерия қуролларини йўқотди.
Ўқ-дорилар омбори ҳам йўқ қилинди.

“Марказ” гуруҳи Петропавловка қишлоғини озод қилди, - дея қўшимча қилди Мудофаа вазирлиги.

“Марказ” жангчилари Петровка, Дзержинск, Солений, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка ва Славянка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг еттита механизациялашган бригадаларини ҳам мағлуб этишди.
Украина Қуролли кучларининг гуруҳ жавобгарлиги зонасидаги кунлик йўқотишлари:
тахминан 585 нафар ҳалок бўлган ва яраланганлар;
учта зирҳли жанговар машина;
тўртта автомобиль;
тўртта артиллерия қуроллари.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.01.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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