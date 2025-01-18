https://sputniknews.uz/20250118/rossiya-qoshinlari-dxr-47606919.html
Россия қўшинлари ДХРдаги иккита қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари ДХРдаги иккита қишлоқни озод қилди
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Россия қўшинлари ДХРнинг Петропавловка ва Времевка қишлоқларини назорат остига олди
2025-01-18T16:42+0500
2025-01-18T16:42+0500
2025-01-18T16:43+0500
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ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Петропавловка ва Времевка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Мудофаа вазирлигига кўра, Узоқ Шарқ жангчилари Украина Қуролли кучларининг 110-механизациялашган бригадаси бўлинмаларининг тайёрланган мустаҳкам ҳудудини бузиб, қишлоқдаги 600 га яқин биноларни тозалашди. Улар Партизанская кўчасидаги бинолардан бирида Россия байроғини кўтаришди.Бундан ташқари, гуруҳ Константинопол ва Великая Новоселка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган ва ҳаво ҳужуми бригадаларини мағлуб этди.Украина армияси ушбу жангларда:Ўқ-дорилар омбори ҳам йўқ қилинди.“Марказ” жангчилари Петровка, Дзержинск, Солений, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка ва Славянка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг еттита механизациялашган бригадаларини ҳам мағлуб этишди.Украина Қуролли кучларининг гуруҳ жавобгарлиги зонасидаги кунлик йўқотишлари:
https://sputniknews.uz/20250118/ukraina-dron-47606023.html
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россия дхр
Россия қўшинлари ДХРдаги иккита қишлоқни озод қилди
16:42 18.01.2025 (янгиланди: 16:43 18.01.2025)
“Шарқ” гуруҳи Времевкани, “Марказ” гуруҳи эса Петропавловкани озод қилди.
ТОШКЕНТ, 18 янв — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРнинг Петропавловка ва Времевка қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Шарқ” кучлар гуруҳининг бўлинмалари душман мудофааси тубига юришни давом эттирди ва Донецк Халқ Республикасининг Времевка аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Мудофаа вазирлигига кўра, Узоқ Шарқ жангчилари Украина Қуролли кучларининг 110-механизациялашган бригадаси бўлинмаларининг тайёрланган мустаҳкам ҳудудини бузиб, қишлоқдаги 600 га яқин биноларни тозалашди. Улар Партизанская кўчасидаги бинолардан бирида Россия байроғини кўтаришди.
Бундан ташқари, гуруҳ Константинопол ва Великая Новоселка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган ва ҳаво ҳужуми бригадаларини мағлуб этди.
Украина армияси ушбу жангларда:
иккита зирҳли жанговар машина;
Ғарбда ишлаб чиқарилган бешта дала артиллерия қуролларини йўқотди.
Ўқ-дорилар омбори ҳам йўқ қилинди.
“Марказ” гуруҳи Петропавловка қишлоғини озод қилди”, - дея қўшимча қилди Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” жангчилари Петровка, Дзержинск, Солений, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка ва Славянка ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг еттита механизациялашган бригадаларини ҳам мағлуб этишди.
Украина Қуролли кучларининг гуруҳ жавобгарлиги зонасидаги кунлик йўқотишлари:
тахминан 585 нафар ҳалок бўлган ва яраланганлар;
учта зирҳли жанговар машина;
тўртта артиллерия қуроллари.