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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250111/rossiya-qoshinlari-dxr-shevchenko-47512800.html
Россия қўшинлари ДХРнинг Шевченко қишлоғини озод қилди
Россия қўшинлари ДХРнинг Шевченко қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия қўшинлари ДХРнинг Шевченко қишлоғини озод қилди
2025-01-11T15:36+0500
2025-01-11T15:36+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1c/38285594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5377806c60d087efe610c784057a5ad.jpg
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Шевченко қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Шевченко — Кураховодан саккиз километр шимоли-ғарбда жойлашган қишлоқ. 6 январь куни озод қилинган Кураховони ўқлардан ҳимоя қилиш учун уни назоратга олиш керак эди. Энди рус қўшинлари ДХРнинг ғарбий чегарасигача олдинга силжиши мумкин.Шу билан бирга, “Марказ” жангчилари Срибное, Алексеевка, Гришино ва Белицкий ҳудудларида тўртта Украина бригадаларининг бўлинмаларини мағлуб этишди.
https://sputniknews.uz/20250110/ukraina-harbiylari-47498928.html
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россия қўшинлари дхр шевченко
россия қўшинлари дхр шевченко

Россия қўшинлари ДХРнинг Шевченко қишлоғини озод қилди

15:36 11.01.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Медиабанкка ўтишРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Энди рус қўшинлари ДХРнинг ғарбий чегарасигача олдинга силжиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Шевченко қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Қатъий ҳаракатлар натижасида “Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Донецк Халқ Республикасининг Шевченко қишлоғини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Шевченко — Кураховодан саккиз километр шимоли-ғарбда жойлашган қишлоқ. 6 январь куни озод қилинган Кураховони ўқлардан ҳимоя қилиш учун уни назоратга олиш керак эди. Энди рус қўшинлари ДХРнинг ғарбий чегарасигача олдинга силжиши мумкин.
Шу билан бирга, “Марказ” жангчилари Срибное, Алексеевка, Гришино ва Белицкий ҳудудларида тўртта Украина бригадаларининг бўлинмаларини мағлуб этишди.
Украинские военные. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.01.2025
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