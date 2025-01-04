https://sputniknews.uz/20250104/rossiya-harbiylari-lxr-nadiya-47435118.html
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
2025-01-04T15:28+0500
2025-01-04T15:28+0500
2025-01-04T15:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ЛХРдаги Надия қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, “Ғарб” жангчилари Харьков вилоятидаги Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загризово ва Зелений Гай ҳудудларида, ДХРдаги Торское ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудида бешта Украина бригадаси бўлинмаларини мағлуб этишди, шунингдек, битта қарши ҳужумни қайтаришди.
https://sputniknews.uz/20250103/garb-ukraina-qk-mudofaasi-tashqi-razvedka-xizmati-47425269.html
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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россия лхр надия
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
15:28 04.01.2025 (янгиланди: 15:29 04.01.2025)
Луганск Халқ Республикасининг Надия аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik.
Россия қўшинлари ЛХРдаги Надия қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари муваффақиятли ҳужум ҳаракатлари натижасида Луганск Халқ Республикасининг Надия аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, “Ғарб” жангчилари Харьков вилоятидаги Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загризово ва Зелений Гай ҳудудларида, ДХРдаги Торское ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудида бешта Украина бригадаси бўлинмаларини мағлуб этишди, шунингдек, битта қарши ҳужумни қайтаришди.