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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250104/rossiya-harbiylari-lxr-nadiya-47435118.html
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди
2025-01-04T15:28+0500
2025-01-04T15:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ЛХРдаги Надия қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Бундан ташқари, “Ғарб” жангчилари Харьков вилоятидаги Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загризово ва Зелений Гай ҳудудларида, ДХРдаги Торское ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудида бешта Украина бригадаси бўлинмаларини мағлуб этишди, шунингдек, битта қарши ҳужумни қайтаришди.
https://sputniknews.uz/20250103/garb-ukraina-qk-mudofaasi-tashqi-razvedka-xizmati-47425269.html
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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россия лхр надия
россия лхр надия

Россия ҳарбийлари ЛХРдаги Надия қишлоғини озод қилди

15:28 04.01.2025 (янгиланди: 15:29 04.01.2025)
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишБоевая работа танка Т-90М "Прорыв" 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении
Боевая работа танка Т-90М Прорыв 1-й ТА ЗГВ с закрытых огневых позиций на Сватовском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.01.2025
© Sputnik / РИА Новости
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Луганск Халқ Республикасининг Надия аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Россия қўшинлари ЛХРдаги Надия қишлоғини назорат остига олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Ғарб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари муваффақиятли ҳужум ҳаракатлари натижасида Луганск Халқ Республикасининг Надия аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, “Ғарб” жангчилари Харьков вилоятидаги Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загризово ва Зелений Гай ҳудудларида, ДХРдаги Торское ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудида бешта Украина бригадаси бўлинмаларини мағлуб этишди, шунингдек, битта қарши ҳужумни қайтаришди.
Украинский военный. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.01.2025
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