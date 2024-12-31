Рус аскарлари бир йилда қанча аҳоли пунктларини озод қилиши?
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Озод қилинган аҳоли пунктлари сони бўйича энг муваффақиятли ой сентябрь бўлди.
ТОШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Россия Қуролли Кучлари 2024 йилда Махсус ҳарбий операция зонаси ва Курск вилоятидаги 214 та аҳоли пунктини озод қилди, деб ёзмоқда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига таяниб.
Йилнинг энг муҳим ютуқлари орасида Авдеевка, Угледар ва Селидово шаҳарларининг қўлга киритилиши бўлди. Энг кўп аҳоли пунктлари Донецк Халқ Республикасида озод қилинди – 157 та.
Январь ойида рус ҳарбий хизматчилари ДХРнинг Веселое қишлоғини, шунингдек, Купянский йўналишидаги Крахмальное ва Табаевка қишлоқларини озод қилди.
Февральойида бешта аҳоли пункти Россия Қуролли Кучлари назоратига ўтди: ДХРдаги Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское ва Победа шаҳарлари.
Март ойида ДХРда Невельское, Орловка, Тоненькое ва Красное, шунингдек, Запорожье вилоятидаги Мирное, апрелда ДХРда Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, Новобахмутовка ва Семеновкани назорат қилишга муваффақ бўлишди.
Май ойида ҳужум операциялари кучайиб, катта муваффақиятларга эришди: бир ой ичида улар 27 та аҳоли пунктини озод қилишга муваффақ бўлишди. ДХРда рус қўшинлари Клешеевка, Андреевка, Архангельское, Керамик, Нетайлово аҳоли пунктларини, Бердичи, Очеретино, Соловьево, Новокалиново қишлоқларини озод қилди. Котляровка, Кисловка, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пильная, Стрелечья, Гатише, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватка, Глубокое, Лукьянц, Ивановка, Берестовое бўлган Харков вилоятида сезиларли муваффақиятларга эришилди. ЛХР Белогоровка қишлоғи устидан назорат ўрнатилди. Бундан ташқари, Запорожье вилоятидаги Работино қишлоғи озод қилинди, у 2023 йил ёзида Украина деб аталмиш қарши ҳужум пайтида шиддатли жанглар жойига айланди.
Июнь ойида 10 та аҳоли пункти озод қилинди: ДХРда Уманское, Парасковиевка, Старомайорское, Раздоловка, Шуми, Спорное ва Новоалександровка, Запорожье вилоятида Загорное, ЛХРда Артёмовка ва Харков вилоятида Тимковка.
Июл ойида Россия Қуролли Кучлари 16 та аҳоли пунктини назорат остига олди: ДХРда Новопокровское, Сокол, Чигари, Яснобродовка, Восход, Урожайное, Юрьевка, Ивано-Дарьевка, Лозоватское, Вольче, Ленинское, Прогресс ва Евгеновка, ЛХРда Розовка, шунингдек Харков вилоятида Степовая Новоселовка ва Песчаное вилояти.
Август ойида рус қўшинлари 19 та аҳоли пунктини озод қилишга муваффақ бўлишди. Улар орасида Новоселовка Первая, Тимофеевка, Веселое, Лисичное, Ивановка, Сергеевка, Свиридоновка, Желанное, Межевое, Орловка, Камишевка, Николаевка, Константиновка, Новожелное, Кирово, ДХРда йирик, стратегик аҳамиятга эга Артемово ва Новгородское аҳоли пунктлари. Шунингдек, ЛХРдаги Стельмаховка ва Харков вилоятидаги Синьковка.
Сентябрь озод қилинган аҳоли пунктлари сони бўйича энг муваффақиятли ой бўлди. Улар 36 тага тенг. ДХРдаги Покровский йўналишидаги Новогродовка, Украинск, Птичье, Виемка, Скучное, Карловка, Пречистовка, Заветное, Журавка, Калиново, Мемрик, Галициновка, Красногоровка, Григоровка ва Краснолиманск йўналишидаги Григоровка, Водяное, Долиновка, Желанное Первое, Георгиевка, Острое, Лесовка, Мариновка, Нелеповка қайтариб олишга муваффақ бўлди. ЛХРда Макеевка, Курск вилоятида - Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Взапное, Гордеевка, Краснооктябрское, Обуховка, Снагость ва 10-Октябр озод қилинди.
Октябр ойида ўнга яқин аҳоли пункти назорат остига олинди. ДХРда булар: Угледар, Селидово, Александрополь, Крутой Яр, Верхнекаменское, Желанное Иккинчи, Гродовка, Зоряное Биринчи, Золотая Нива, Островское, Михайловка, Красний Яр, Максимильяновка, Зоряное, Новосадовое, Николаевка, Серебрянка, Измайловка, Цукурино Горняк, Катериновка, Доброволье ва Ясная Поляна. ЛХРда Невское аҳоли пункти, Запорожье вилоятида - Левадное, Харков вилоятида - Вишневое ва Кругляковка, Курск вилоятида - Новая Сорочина ва Покровский озод қилинди.
Ноябрь ойида 25 та аҳоли пункти озод қилинди. ДХРда Кураховка, Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское, Вишневое, Антоновка, Максимовка, Кременная Балка, Волченка, Ровнополь, Вознесенка, Степановка, Ленинское, Макаровка, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка, Дальнее, Новодмитровка, Новая Ильинка, Воровское, Раздольное. Харков вилоятида Першотравневое, Колесниковка ва Копанки назоратга олинди.
Декабрь ойида Россия қўшинлари катта муваффақиятларга эришишди ва 31 декабрь куни эрталаб 30 дан ортиқ аҳоли пунктларини озод қилишди. Кўпи ДХРда озод қилинган: Ильинка, Петровка, Романовка, Пустынка, Сухие Ялы, Берестки, Благодатное, Желтое, Заря, Веселый Гай, Пушкино, Елизаветовка, Анновка, Трудовое, Эски Терны, Зеленовка, Янги Комар, Успеновка, Новопустынка, Островское, Красное, Сторожевое, Новый Труд, Гигант, Ивановка, Новотроицкое ва Новооленовка. Декабрь ойида Запорожье вилоятида Новодаровка, Харков вилоятида Лозовая ва Загризово, Курск вилоятида Дарино, Плехово ва Новоивановка аҳоли пункти назоратга олинди.