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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241221/rossiya-dxr-ostrovskiy-aholi-punkti-47232153.html
Россия ДХРнинг Островский аҳоли пунктини озод қилди
Россия ДХРнинг Островский аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Островский аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
2024-12-21T16:26+0500
2024-12-21T16:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
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ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Островский аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, ДХРдаги Зализнянский, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ва ЛХРдаги Белогоровка ҳудудларида еттита Украина бригадалари тузилмалари мағлуб этилди.
https://sputniknews.uz/20241207/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrning-berestki-aholi-punktini-ozod-qildi-47002535.html
украина
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россия дхр островский
россия дхр островский

Россия ДХРнинг Островский аҳоли пунктини озод қилди

16:26 21.12.2024
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО.
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.12.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Oбуна бўлиш
Донецк Халқ Республикасининг Островский аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Островский аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Островский аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, ДХРдаги Зализнянский, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ва ЛХРдаги Белогоровка ҳудудларида еттита Украина бригадалари тузилмалари мағлуб этилди.
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.12.2024
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Қуролли кучлари ДХРнинг Берестки аҳоли пунктини озод қилди
7 Декабр, 15:25
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