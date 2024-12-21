https://sputniknews.uz/20241221/rossiya-dxr-ostrovskiy-aholi-punkti-47232153.html
Россия ДХРнинг Островский аҳоли пунктини озод қилди
Россия ДХРнинг Островский аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Островский аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
2024-12-21T16:26+0500
2024-12-21T16:26+0500
2024-12-21T16:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
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ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. “Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Островский аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Шунингдек, ДХРдаги Зализнянский, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ва ЛХРдаги Белогоровка ҳудудларида еттита Украина бригадалари тузилмалари мағлуб этилди.
https://sputniknews.uz/20241207/rossiya-qurolli-kuchlari-dxrning-berestki-aholi-punktini-ozod-qildi-47002535.html
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россия дхр островский
Россия ДХРнинг Островский аҳоли пунктини озод қилди
Донецк Халқ Республикасининг Островский аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРнинг Островский аҳоли пунктини назорат остига олди, деб хабар қилди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Островский аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Шунингдек, ДХРдаги Зализнянский, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ва ЛХРдаги Белогоровка ҳудудларида еттита Украина бригадалари тузилмалари мағлуб этилди.