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https://sputniknews.uz/20241220/gaz-qazib-olish-prezident-yigilish-47209423.html
Газ қазиб олиш кўпайтирилади — президент йиғилиш ўтказди
Газ қазиб олиш кўпайтирилади — президент йиғилиш ўтказди
Sputnik Ўзбекистон
“Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти раиси жорий йилда бажарилган ишлар ҳамда 2025 йилги устувор вазифалар тўғрисида ахборот берди.
2024-12-20T10:22+0500
2024-12-20T10:28+0500
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
газ
ўзбекнефтгаз
иқтисод
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TOШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 19 декабрь куни газ қазиб олишнинг жорий ҳолати ва уни янада ошириш чора-тадбирлари юзасидан йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. “Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти раиси жорий йилда бажарилган ишлар ҳамда 2025 йилги устувор вазифалар тўғрисида ахборот берди. Мутасаддиларга йирик хорижий компаниялар ва экспертларни жалб этган ҳолда, геологияни ривожлантириш ва янги конларни ўзлаштириш бўйича 2025 йил учун дастур ишлаб чиқиш топширилди. Келгуси йилда ишлаб чиқариш ва геология-қидирув лойиҳаларини молиялаштириш учун халқаро манбалардан маблағ жалб қилиниши мўлжалланган.Давлат раҳбари соҳада инвестициялар, янги технологиялар билан бирга кадрлар масаласи муҳим эканини таъкидлади. Ўқитиш сифатини ошириб, замонавий мутахассислар тайёрлаш, чет элда ишлаётган малакали ватандошларни таклиф этиш бўйича кўрсатмалар берилди.
https://sputniknews.uz/20241115/bu-yil-qishda-istemolchilarga-21-mlrd-kub-metr-gaz-etkazib-beriladi-46644950.html
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газ президент йиғилиш
газ президент йиғилиш

Газ қазиб олиш кўпайтирилади — президент йиғилиш ўтказди

10:22 20.12.2024 (янгиланди: 10:28 20.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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“Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти раиси жорий йилда бажарилган ишлар ҳамда 2025 йилги устувор вазифалар тўғрисида ахборот берди.
TOШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 19 декабрь куни газ қазиб олишнинг жорий ҳолати ва уни янада ошириш чора-тадбирлари юзасидан йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
“Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти раиси жорий йилда бажарилган ишлар ҳамда 2025 йилги устувор вазифалар тўғрисида ахборот берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Таъкидланишича, замонавий технология олиб келиниб, 15 та янги истиқболли майдонда геология-қидирув ишлари бошланади. Сейсмик қидирув ҳудуди 6,5 минг квадрат километрга кенгайтирилади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мутасаддиларга йирик хорижий компаниялар ва экспертларни жалб этган ҳолда, геологияни ривожлантириш ва янги конларни ўзлаштириш бўйича 2025 йил учун дастур ишлаб чиқиш топширилди. Келгуси йилда ишлаб чиқариш ва геология-қидирув лойиҳаларини молиялаштириш учун халқаро манбалардан маблағ жалб қилиниши мўлжалланган.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание посвященное текущему состоянию и мерам по дальнейшему увеличению добычи газа
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари соҳада инвестициялар, янги технологиялар билан бирга кадрлар масаласи муҳим эканини таъкидлади. Ўқитиш сифатини ошириб, замонавий мутахассислар тайёрлаш, чет элда ишлаётган малакали ватандошларни таклиф этиш бўйича кўрсатмалар берилди.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по раннему выявлению и эффективному лечению заболеваний. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.11.2024
Бу йил қишда истеъмолчиларга 21 млрд куб метр газ етказиб берилади
15 Ноябр, 18:46
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