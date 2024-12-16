https://sputniknews.uz/20241216/rossiya-qishloq-xojaligi-mahsulotlar-ozbekiston-import-subsidiya-47125990.html
Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Ўзбекистондан импорт қилувчиларга субсидия берилади
Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Ўзбекистондан импорт қилувчиларга субсидия берилади
Sputnik Ўзбекистон
Субсидиялар “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида тақдим этилади. 16.12.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-12-16T16:33+0500
2024-12-16T16:33+0500
2024-12-16T16:34+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
қишлоқ хўжалиги
агроэкспресс
субсидия
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/16/22332415_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_1c37aed872840a7a6ae1e44e933323a8.jpg
TOШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Келаси йилдан бошлаб Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги россиялик импортёрларга Ўзбекистондан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини олиб киришда транспорт харажатларининг 50 фоизини қоплашни бошлайди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси хабар берди. Қайд этилишича, бундай ҳолда, товарлар темир йўл орқали ташилиши керак. Субсидиялар “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида тақдим этилади. Қарор Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Транспорт вазирлиги ва Россия Федерал божхона хизмати, Росселхознадзор, шунингдек, бошқа идоралар томонидан ўзбекистонлик ҳамкорлар билан қабул қилинган. Темир йўл транспорти нархи ярмига тенг бўлган товарлар рўйхатига сабзавотлар, илдиз сабзавотлари, цитруслар, мевалар, ёнғоқлар, какао, донли донлардан тайёр маҳсулотлар, ун, крахмал ёки сут, алкоголсиз ичимликлар, сирка, чой, қаҳва ва бошқалар киради. Маҳсулотлар рўйхати ЕОИИ ташқи иқтисодий фаолиятининг ягона маҳсулот номенклатурасига мувофиқ тузилган. Маълумот учун, “Агроэкспресс” – “Россия темир йўллари логистика” компанияси ва Россия экспорт марказининг Хитой, Туркия ва МДҲ мамлакатларига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш хизмати. 2021 йил ноябрь-декабрь ойларида Қозоғистон орқали “яшил йўлак” тамойили бўйича (божхонадан ўтмасдан) биринчи икки томонлама юк ташиш йўлга қўйилган.
https://sputniknews.uz/20240908/russia-uzbekistan-temir-yol-45532337.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/16/22332415_0:0:802:602_1920x0_80_0_0_0a234af5bd38a9cf8f7e4df749a1837a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, россия, қишлоқ хўжалиги, агроэкспресс, субсидия, импорт
иқтисод, ўзбекистон, россия, қишлоқ хўжалиги, агроэкспресс, субсидия, импорт
Россия қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Ўзбекистондан импорт қилувчиларга субсидия берилади
16:33 16.12.2024 (янгиланди: 16:34 16.12.2024)
Субсидиялар “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида тақдим этилади.
TOШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Келаси йилдан бошлаб Россия Иқтисодий ривожланиш вазирлиги россиялик импортёрларга Ўзбекистондан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини олиб киришда транспорт харажатларининг 50 фоизини қоплашни бошлайди. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси хабар берди.
Қайд этилишича, бундай ҳолда, товарлар темир йўл орқали ташилиши керак. Субсидиялар “Агроэкспресс” лойиҳаси доирасида тақдим этилади.
Қарор Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Транспорт вазирлиги ва Россия Федерал божхона хизмати, Росселхознадзор, шунингдек, бошқа идоралар томонидан ўзбекистонлик ҳамкорлар билан қабул қилинган.
Темир йўл транспорти нархи ярмига тенг бўлган товарлар рўйхатига сабзавотлар, илдиз сабзавотлари, цитруслар, мевалар, ёнғоқлар, какао, донли донлардан тайёр маҳсулотлар, ун, крахмал ёки сут, алкоголсиз ичимликлар, сирка, чой, қаҳва ва бошқалар киради. Маҳсулотлар рўйхати ЕОИИ ташқи иқтисодий фаолиятининг ягона маҳсулот номенклатурасига мувофиқ тузилган.
Маълумот учун, “Агроэкспресс” – “Россия темир йўллари логистика” компанияси ва Россия экспорт марказининг Хитой, Туркия ва МДҲ мамлакатларига қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб бериш хизмати. 2021 йил ноябрь-декабрь ойларида Қозоғистон орқали “яшил йўлак” тамойили бўйича (божхонадан ўтмасдан) биринчи икки томонлама юк ташиш йўлга қўйилган.