https://sputniknews.uz/20241209/yangi-toshkent-sankt-peterburg-mavze-47021393.html
Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” мавзеси қурилади
Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” мавзеси қурилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон пойтахтининг Янги Тошкент туманида Санкт-Петербург мавзесини қуриш бўйича меморандум имзоланди. Янги Тошкентнинг биринчи турар-жой ва инфратузилма объектлари қурилиши 2024 йилнинг апрель ойида бошланган. Қурилиш 2045 йилгача якунланиши кутилмоқда.
2024-12-09T18:02+0500
2024-12-09T18:02+0500
2024-12-09T18:02+0500
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ТОШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” мавзеси қурилади, дея хабар берди Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси.Ўзбекистон пойтахтининг Янги Тошкент туманида Санкт-Петербург мавзесини қуриш бўйича меморандум имзоланди.Янги Тошкентнинг биринчи турар-жой ва инфратузилма объектлари қурилиши 2024 йилнинг апрель ойида бошланган. Қурилиш 2045 йилгача якунланиши кутилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240404/mirziyoev-yangi-toshkent-hududida-binolar-qurilishiga-start-berdi-43272849.html
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янги тошкент маълумот харита санкт-петербург
янги тошкент маълумот харита санкт-петербург
Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” мавзеси қурилади
Янги Тошкент туманида Санкт-Петербург мавзесини қуриш бўйича меморандум имзоланди.
ТОШКЕНТ, 9 дек — Sputnik.
Янги Тошкентда “Санкт-Петербург” мавзеси қурилади, дея хабар берди
Россиянинг Ўзбекистондаги Савдо ваколатхонаси.
Ўзбекистон пойтахтининг Янги Тошкент туманида Санкт-Петербург мавзесини қуриш бўйича меморандум имзоланди.
"Мавзенинг архитектура лойиҳасини петербурглик мутахассислар ишлаб чиқиши режалаштирилган", — дейилади хабарда.
Янги Тошкентнинг биринчи турар-жой ва инфратузилма объектлари қурилиши 2024 йилнинг апрель ойида бошланган. Қурилиш 2045 йилгача якунланиши кутилмоқда.