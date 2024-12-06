https://sputniknews.uz/20241206/rossiya-aviatsiyasi-oltita-ekipajsiz-katerini-yoq-qildi-46991295.html

Россия авиацияси Украинанинг олтита экипажсиз катерини йўқ қилди

Россия авиацияси Украинанинг олтита экипажсиз катерини йўқ қилди

Sputnik Ўзбекистон

Ўтган ҳафтада Украинанинг 441та учувчисиз аппарати йўқ қилинди. 06.12.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-12-06T17:12+0500

2024-12-06T17:12+0500

2024-12-06T17:31+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

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ТОШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Россия авиацияси 6 декабрь куни Қора денгизда Украина Қуролли кучларининг олтита экипажсиз катерини ва иккита дронини йўқ қилди, деб хабар бермоқда Мудофаа вазирлиги.Запорожье вилоятида Россия разведкачилари Работино қишлоғи яқинида Украина Қуролли кучларининг йирик истеҳкомини аниқлаб йўқ қилишди. Ўтган ҳафта давомида Россия Қуролли кучлари Украинанинг 10 та танкини, (жумладан, 2 та “Leopard”) 51 та зирҳли машинасини, 31та тўпини, 18 та радиоэлектрон кураш станциясини, 45 та дала ўқ-дори омоборлари ва 441 та учувчисиз аппаратларини йўқ қилди.Махсус ҳарбий операция бошланганидан буён Украина жами 649 та самолёти, 283 та вертолёти, 37 354 та учувчисиз аппарати, 586 та зенит-ракета тизими, 19 685 та танк ва зирҳли жанговар машинаси, 1497 та кўп ракетали тизими, 19 085 дала артиллерия қуроли ва миномёти, 29 061 дона махсус ҳарбий машинасидан маҳрум бўлди.

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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр)