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https://sputniknews.uz/20241125/tanzila-narbaeva-sankt-peterburg-46792717.html
Танзила Нарбаева Санкт-Петербургда кимлар билан учрашди?
Танзила Нарбаева Санкт-Петербургда кимлар билан учрашди?
Sputnik Ўзбекистон
Сенат раиси ташриф доирасида Қозоғистон ва Россия парламент палаталари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди. 25.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-25T09:27+0500
2024-11-25T10:29+0500
сиёсат
россия
ўзбекистон
ўзбекистон олий мажлиси сенати
танзила норбоева
валентина матвиенко
қозоғистон
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ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева Санкт-Петербургда Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко ҳамда Қозоғистон Парламенти Сенати раиси Маулен Ашимбаев билан учрашди, дея хабар берди Ўзбекистон юқори палатаси матбуот хизмати.Қайд этилишича, учрашувларда Матвиенко ҳамда Ашимбаев Нарбаевани Сенат раиси лавозимига сайлангани билан табриклаб, келгусидаги фаолиятига муваффақиятлар тилади.Шунингдек, МДҲ давлатлари Парламентлараро Ассамблеяси кун тартибидаги муҳим вазифалар ижроси ҳамда парламентлараро алоқаларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.Федерация Кенгаши раиси ўз сўзида МДҲ ПА платформасидаги ўзбекистонлик парламентарийларнинг анъанавий фаоллигини алоҳида қайд этди.Танзила Нарбоева Парламентлараро ассамблея томонидан ўтказилаётган тадбирлар юқори савияда ташкил этилганини айтиб, Ўзбекистон томони кўп томонлама ташаббусларни, жумладан, “Хотира поезди” маданий-маърифий лойиҳасини самарали амалга оширишдан манфаатдор эканини таъкидлади.Шунингдек, у парламент аъзоларини мамлакатлар ва минтақалар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида имзоланган икки томонлама шартномаларни кўриб чиқишни таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20241124/tanzila-narbaeva-mdh-parlamentlararo-assambleya-57-sessiya-46788330.html
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сиёсат, россия, ўзбекистон, ўзбекистон олий мажлиси сенати, танзила норбоева, валентина матвиенко, қозоғистон
сиёсат, россия, ўзбекистон, ўзбекистон олий мажлиси сенати, танзила норбоева, валентина матвиенко, қозоғистон

Танзила Нарбаева Санкт-Петербургда кимлар билан учрашди?

09:27 25.11.2024 (янгиланди: 10:29 25.11.2024)
© Сенат Олий МажлисаСостоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой
Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.11.2024
© Сенат Олий Мажлиса
Oбуна бўлиш
Сенат раиси ташриф доирасида Қозоғистон ва Россия парламент палаталари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди.
ТОШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Олий Мажлис Сенати раиси Танзила Нарбаева Санкт-Петербургда Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко ҳамда Қозоғистон Парламенти Сенати раиси Маулен Ашимбаев билан учрашди, дея хабар берди Ўзбекистон юқори палатаси матбуот хизмати.
Қайд этилишича, учрашувларда Матвиенко ҳамда Ашимбаев Нарбаевани Сенат раиси лавозимига сайлангани билан табриклаб, келгусидаги фаолиятига муваффақиятлар тилади.
© Сенат Олий Мажлиса
 В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Ўзбекистон
1/2
© Сенат Олий Мажлиса
© Сенат Олий Мажлиса
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Ўзбекистон
2/2
© Сенат Олий Мажлиса
1/2
© Сенат Олий Мажлиса
2/2
© Сенат Олий Мажлиса
"Мулоқот чоғида Ўзбекистон парламенти билан алоқаларни янги мазмун билан бойитиш, олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш, ҳудудий вакиллик органлари ўртасида самарали мулоқотни йўлга қўйиш бўйича зарур чораларни кўришга эътибор қаратилди", — дейилади хабарда.
Шунингдек, МДҲ давлатлари Парламентлараро Ассамблеяси кун тартибидаги муҳим вазифалар ижроси ҳамда парламентлараро алоқаларни ривожлантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.11.2024
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Федерация Кенгаши раиси ўз сўзида МДҲ ПА платформасидаги ўзбекистонлик парламентарийларнинг анъанавий фаоллигини алоҳида қайд этди.
© Сенат Олий МажлисаВ рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.11.2024
В рамках визита Председатель Сената провела встречи с руководителями палат парламентов Казахстана и России
© Сенат Олий Мажлиса
Танзила Нарбоева Парламентлараро ассамблея томонидан ўтказилаётган тадбирлар юқори савияда ташкил этилганини айтиб, Ўзбекистон томони кўп томонлама ташаббусларни, жумладан, “Хотира поезди” маданий-маърифий лойиҳасини самарали амалга оширишдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Шунингдек, у парламент аъзоларини мамлакатлар ва минтақалар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида имзоланган икки томонлама шартномаларни кўриб чиқишни таклиф қилди.
Парламентская делегация Узбекистана приняла участие в 57-й сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2024
Танзила Нарбаева МДҲ Парламентлараро Ассамблеясининг 57-сессиясида иштирок этди
Кеча, 14:45
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