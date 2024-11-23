https://sputniknews.uz/20241123/yashil-makon-mirziyoev-yangi-boqqa-kochat-ekdi-46778181.html

“Яшил макон”: Мирзиёев янги боққа кўчат экди

“Яшил макон”: Мирзиёев янги боққа кўчат экди

Sputnik Ўзбекистон

Президент Шавкат Мирзиёев бугун, 23 ноябрь куни “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида барпо этилаётган янги боққа кўчат экди.

2024-11-23T14:46+0500

2024-11-23T14:46+0500

2024-11-23T14:46+0500

жамият

ўзбекистон

шавкат мирзиёев

дарахт

тошкент

“яшил макон” умуммиллий лойиҳаси

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ТОШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев бугун, 23 ноябрь куни “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида барпо этилаётган янги боққа кўчат экди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бу йил пойтахтнинг Бектемир туманида, Тошкент ҳалқа йўли бўйида яшил ҳудудга асос солинди. Бунинг учун 100 гектар ер ажратилган бўлиб, икки йилда жами 100 минг туп дарахт ва бута кўчатлари экилади. Уларни парваришлаш учун 3 та сунъий сув хавзаси ва 12 та қудуқ барпо этилди.Давлат раҳбари жамоатчилик вакиллари ва чет эллик дипломатлар билан суҳбатлашди, уларга ушбу хайрли ташаббусга ҳисса қўшаётгани учун миннатдорлик билдирди.Тадбирни видеоалоқа орқали Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар жамоатчилиги ҳам кузатди. У ерларда ҳам кўчатлар экилди. Ушбу кузги мавсумда “Яшил макон” лойиҳаси доирасида 80 миллион туп дарахт ва бута кўчатларини экиш режалаштирилган.Баҳорда 138 миллион дона кўчат экилган эди. Вазирлик ва ҳокимликлар 257 та боғ барпо қилган. Йирик саноат корхоналари ва чиқинди полигонлари атрофига ҳам дарахтлар экилиб, “яшил белбоғ”лар ташкил қилинмоқда.Умуман, охирги 3 йилда Ўзбекистон бўйича жами 646 миллион туп кўчат ва буталар экилган. Оролбўйида яшил қоплама 2 миллион гектардан ошган.

https://sputniknews.uz/20241022/uzbekistan-yashil-makon-loyiha-vazifalari-46247133.html

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“яшил макон” мирзиёев