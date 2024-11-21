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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241121/russia-donetsk-46738029.html
Россия қўшинлари Донецкдаги яна битта қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Донецкдаги яна битта қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари ДХРда Дальнийни озод қилди. 21.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-21T16:17+0500
2024-11-21T16:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
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россия мудофаа вазири
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донецк халқ республикаси (дхр)
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ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари Донецкдаги Дальний қишлоғини озод қилишди, дея хабар берди Мудофаа вазирлиги.Айтилишича, “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Дальний аҳоли пункти устидан назоратни ўз қўлига олди.Шунингдек, Донецк Халқ Республикасининг Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное ва Курахово аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 33, 54-механизациялашган, 56-мотоўқчилар бригадалари қўшинлари мағлубиятга учради. Украина Қуролли кучларининг 46-аэромобиль бригадасининг қарши ҳужуми қайтарилди.
https://sputniknews.uz/20241120/ukraina-mojaro-rossiya-46713758.html
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, украина, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, украина, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс

Россия қўшинлари Донецкдаги яна битта қишлоқни озод қилди

16:17 21.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении.
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Россия Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари ДХРда Дальнийни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари Донецкдаги Дальний қишлоғини озод қилишди, дея хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Айтилишича, “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Дальний аҳоли пункти устидан назоратни ўз қўлига олди.

“Жануб" қўшинлар гуруҳининг бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Дальний аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади вазирлик хабарида.

Шунингдек, Донецк Халқ Республикасининг Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное ва Курахово аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 33, 54-механизациялашган, 56-мотоўқчилар бригадалари қўшинлари мағлубиятга учради. Украина Қуролли кучларининг 46-аэромобиль бригадасининг қарши ҳужуми қайтарилди.
Боевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.11.2024
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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