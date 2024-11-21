https://sputniknews.uz/20241121/russia-donetsk-46738029.html
Россия қўшинлари Донецкдаги яна битта қишлоқни озод қилди
Россия қўшинлари Донецкдаги яна битта қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари ДХРда Дальнийни озод қилди. 21.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-21T16:17+0500
2024-11-21T16:17+0500
2024-11-21T16:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
россия мудофаа вазири
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
донбасс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42286826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed43543c0dfc92f554c66b9e80463b26.jpg
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари Донецкдаги Дальний қишлоғини озод қилишди, дея хабар берди Мудофаа вазирлиги.Айтилишича, “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Дальний аҳоли пункти устидан назоратни ўз қўлига олди.Шунингдек, Донецк Халқ Республикасининг Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное ва Курахово аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 33, 54-механизациялашган, 56-мотоўқчилар бригадалари қўшинлари мағлубиятга учради. Украина Қуролли кучларининг 46-аэромобиль бригадасининг қарши ҳужуми қайтарилди.
https://sputniknews.uz/20241120/ukraina-mojaro-rossiya-46713758.html
украина
донбасс
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42286826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65763898ed70b6e44140929fd6c8a05c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, украина, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, украина, донецк халқ республикаси (дхр), донбасс
Россия қўшинлари Донецкдаги яна битта қишлоқни озод қилди
Россия Мудофаа вазирлиги: Россия қўшинлари ДХРда Дальнийни озод қилди.
ТОШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik.
Россия қўшинлари Донецкдаги Дальний қишлоғини озод қилишди, дея хабар берди Мудофаа вазирлиги.
Айтилишича, “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Дальний аҳоли пункти устидан назоратни ўз қўлига олди.
“Жануб" қўшинлар гуруҳининг бўлинмалари қатъий ҳаракатлар натижасида Донецк Халқ Республикасининг Дальний аҳоли пунктини озод қилди”, — дейилади вазирлик хабарида.
Шунингдек, Донецк Халқ Республикасининг Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное ва Курахово аҳоли пунктлари ҳудудларида Украина Қуролли кучларининг 33, 54-механизациялашган, 56-мотоўқчилар бригадалари қўшинлари мағлубиятга учради. Украина Қуролли кучларининг 46-аэромобиль бригадасининг қарши ҳужуми қайтарилди.