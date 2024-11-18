https://sputniknews.uz/20241118/toshkent-buxoro-toshkent-yonalish-yangi-poezd-46663415.html

“Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови йўлга қўйилади

“Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови йўлга қўйилади

Sputnik Ўзбекистон

Транспорт вазирлиги: бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради.

2024-11-18T10:05+0500

2024-11-18T10:05+0500

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ўзбекистон

тошкент

бухоро

поезд қатнови

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TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. “Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови қўйилади, дея хабар берди Транспорт вазирлиги. Қайд этилишича, “Ўзбекистон темир йўллари” томонидан Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллиги муносабати билан янги поезд қатнови йўлга қўйилиши режалаштирилган. Поез таркиби 12 та вагондан иборат бўлиб, унда 2 та ВИП, 4 та бизнес, 4 та эконом, 1 та ресторан ва 1 та дизель вагони бор. Айтилишича, бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради. Поезд тўхтаб турганда ҳам вагонлардаги совутиш тизими ишлашда давом этади. Поезд ҳаракат вақти 6 соатдан иборат. У 592 км масофани босиб ўтади.Поезд ёки самолёт: Ўзбекистондаги ички рейслар нархлари қанча?

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транспорт вазирлиги “тошкент-бухоро-тошкент” поезд