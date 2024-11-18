“Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови йўлга қўйилади
10:05 18.11.2024 (янгиланди: 10:21 18.11.2024)
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
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Транспорт вазирлиги: бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради.
TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. “Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови қўйилади, дея хабар берди Транспорт вазирлиги.
Қайд этилишича, “Ўзбекистон темир йўллари” томонидан Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллиги муносабати билан янги поезд қатнови йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Поез таркиби 12 та вагондан иборат бўлиб, унда 2 та ВИП, 4 та бизнес, 4 та эконом, 1 та ресторан ва 1 та дизель вагони бор.
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
Айтилишича, бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради. Поезд тўхтаб турганда ҳам вагонлардаги совутиш тизими ишлашда давом этади.
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
“Ҳозирда поезд мазкур йўналишда синовдан ўтказиш жараёнида. Синов якунлангач, яқин кунларда йўловчиларга фойдаланиш учун топширилади”, — дейилади хабарда.
Поезд ҳаракат вақти 6 соатдан иборат. У 592 км масофани босиб ўтади.
7 Август, 11:16