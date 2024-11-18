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https://sputniknews.uz/20241118/toshkent-buxoro-toshkent-yonalish-yangi-poezd-46663415.html
“Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови йўлга қўйилади
“Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови йўлга қўйилади
Sputnik Ўзбекистон
Транспорт вазирлиги: бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради.
2024-11-18T10:05+0500
2024-11-18T10:21+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент
бухоро
поезд қатнови
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TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. “Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови қўйилади, дея хабар берди Транспорт вазирлиги. Қайд этилишича, “Ўзбекистон темир йўллари” томонидан Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллиги муносабати билан янги поезд қатнови йўлга қўйилиши режалаштирилган. Поез таркиби 12 та вагондан иборат бўлиб, унда 2 та ВИП, 4 та бизнес, 4 та эконом, 1 та ресторан ва 1 та дизель вагони бор. Айтилишича, бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради. Поезд тўхтаб турганда ҳам вагонлардаги совутиш тизими ишлашда давом этади. Поезд ҳаракат вақти 6 соатдан иборат. У 592 км масофани босиб ўтади.Поезд ёки самолёт: Ўзбекистондаги ички рейслар нархлари қанча?
https://sputniknews.uz/20240807/uzbekistan-temir-yol-rejalar-45063864.html
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транспорт вазирлиги “тошкент-бухоро-тошкент” поезд
транспорт вазирлиги “тошкент-бухоро-тошкент” поезд

“Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови йўлга қўйилади

10:05 18.11.2024 (янгиланди: 10:21 18.11.2024)
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2024
© Министерства транспорта республики
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Транспорт вазирлиги: бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради.
TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. “Тошкент-Бухоро-Тошкент” йўналишида янги поезд қатнови қўйилади, дея хабар берди Транспорт вазирлиги.
Қайд этилишича, “Ўзбекистон темир йўллари” томонидан Ўзбекистон Конституциясининг 33 йиллиги муносабати билан янги поезд қатнови йўлга қўйилиши режалаштирилган.
Поез таркиби 12 та вагондан иборат бўлиб, унда 2 та ВИП, 4 та бизнес, 4 та эконом, 1 та ресторан ва 1 та дизель вагони бор.
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2024
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
Айтилишича, бизнес-классдаги ўриндиқлар йўналиш бўйича ўзгаради. Поезд тўхтаб турганда ҳам вагонлардаги совутиш тизими ишлашда давом этади.
© Министерства транспорта республикиМежду Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2024
Между Ташкентом и Бухарой будет курсировать новый поезд
© Министерства транспорта республики
“Ҳозирда поезд мазкур йўналишда синовдан ўтказиш жараёнида. Синов якунлангач, яқин кунларда йўловчиларга фойдаланиш учун топширилади”, — дейилади хабарда.
Поезд ҳаракат вақти 6 соатдан иборат. У 592 км масофани босиб ўтади.
Поезд ёки самолёт: Ўзбекистондаги ички рейслар нархлари қанча?
Пассажирский поезд на Железнодорожном вокзале в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.08.2024
Ўзбекистоннинг темир йўл соҳасидаги режалари маълум бўлди
7 Август, 11:16
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