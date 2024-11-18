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https://sputniknews.uz/20241118/ozbekiston-pokiston-aql-markaz-hamkorlik-46665174.html
Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ҳамкорликни йўлга қўяди
Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ҳамкорликни йўлга қўяди
Sputnik Ўзбекистон
Покистон Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлик билдирди. 18.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-18T14:49+0500
2024-11-18T14:49+0500
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TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик ўрнатилади, дея хабар берди "Дунё" АА. Ўзбекистон элчиси Алишер Тўхтаев Покистоннинг "Golden Ring Economic Forum" (GREF) таҳлилий маркази раиси Сикандер Афзал ва марказ президенти Хаснаин Реза билан учрашув ўтказди. Унда Ўзбекистон ва Покистоннинг етакчи таҳлилий, илмий-тадқиқот муассасалари ҳамда "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш масалалари муҳокама қилинди. Покистон томони Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлигини билдирди. Ўзбекистон ва Покистон электрон савдо майдончаларига кириш имкониятларини кенгайтиради
https://sputniknews.uz/20241117/transport-logistika-pokiston-ozbekiston-46660505.html
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жамият, ўзбекистон, покистон, ҳамкорлик, элчи, тадқиқот
жамият, ўзбекистон, покистон, ҳамкорлик, элчи, тадқиқот

Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ҳамкорликни йўлга қўяди

14:49 18.11.2024
© freepik / rawpixelДеловое сотрудничество.
Деловое сотрудничество. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2024
© freepik / rawpixel
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Покистон Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлик билдирди.
TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик ўрнатилади, дея хабар берди "Дунё" АА.
Ўзбекистон элчиси Алишер Тўхтаев Покистоннинг "Golden Ring Economic Forum" (GREF) таҳлилий маркази раиси Сикандер Афзал ва марказ президенти Хаснаин Реза билан учрашув ўтказди.
Унда Ўзбекистон ва Покистоннинг етакчи таҳлилий, илмий-тадқиқот муассасалари ҳамда "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш масалалари муҳокама қилинди.
Покистон томони Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлигини билдирди.
Ўзбекистон ва Покистон электрон савдо майдончаларига кириш имкониятларини кенгайтиради
“Учрашув сўнггида минтақавий боғлиқлик ташаббуси доирасида амалга оширилаётган лойиҳалар ва бошқа масалалар бўйича қўшма ахборот-таҳлилий ҳамда илмий-тадқиқот ишларини олиб мақсадида Ўзбекистон "ақл марказлари" билан ҳамкорлик ўрнатишга келишиб олинди”, — дейилади хабарда.
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