https://sputniknews.uz/20241118/ozbekiston-pokiston-aql-markaz-hamkorlik-46665174.html
Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ҳамкорликни йўлга қўяди
Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ҳамкорликни йўлга қўяди
Sputnik Ўзбекистон
Покистон Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлик билдирди. 18.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-18T14:49+0500
2024-11-18T14:49+0500
2024-11-18T14:49+0500
жамият
ўзбекистон
покистон
ҳамкорлик
элчи
тадқиқот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42710906_0:226:2835:1821_1920x0_80_0_0_caeca377867fba4bde83aa463ef6043f.jpg
TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик ўрнатилади, дея хабар берди "Дунё" АА. Ўзбекистон элчиси Алишер Тўхтаев Покистоннинг "Golden Ring Economic Forum" (GREF) таҳлилий маркази раиси Сикандер Афзал ва марказ президенти Хаснаин Реза билан учрашув ўтказди. Унда Ўзбекистон ва Покистоннинг етакчи таҳлилий, илмий-тадқиқот муассасалари ҳамда "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш масалалари муҳокама қилинди. Покистон томони Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлигини билдирди. Ўзбекистон ва Покистон электрон савдо майдончаларига кириш имкониятларини кенгайтиради
https://sputniknews.uz/20241117/transport-logistika-pokiston-ozbekiston-46660505.html
ўзбекистон
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42710906_53:0:2782:2047_1920x0_80_0_0_6b946b929d2e9195f306b99ecb52db1d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, покистон, ҳамкорлик, элчи, тадқиқот
жамият, ўзбекистон, покистон, ҳамкорлик, элчи, тадқиқот
Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ҳамкорликни йўлга қўяди
Покистон Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлик билдирди.
TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон ва Покистон "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик ўрнатилади, дея хабар берди "Дунё" АА.
Ўзбекистон элчиси Алишер Тўхтаев Покистоннинг "Golden Ring Economic Forum" (GREF) таҳлилий маркази раиси Сикандер Афзал ва марказ президенти Хаснаин Реза билан учрашув ўтказди.
Унда Ўзбекистон ва Покистоннинг етакчи таҳлилий, илмий-тадқиқот муассасалари ҳамда "ақл марказлари" ўртасида яқин ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш масалалари муҳокама қилинди.
Покистон томони Ўзбекистоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари билан ҳамкорлик қилишдан манфаатдорлигини билдирди.
“Учрашув сўнггида минтақавий боғлиқлик ташаббуси доирасида амалга оширилаётган лойиҳалар ва бошқа масалалар бўйича қўшма ахборот-таҳлилий ҳамда илмий-тадқиқот ишларини олиб мақсадида Ўзбекистон "ақл марказлари" билан ҳамкорлик ўрнатишга келишиб олинди”, — дейилади хабарда.