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https://sputniknews.uz/20241118/bosh-ish-orinlari-rossiya-kompaniyasi-ozbekistonliklarni-qurilish-sohasida-ishga-taklif-qildi-46664703.html
Бўш иш ўринлари: Россия компанияси ўзбекистонликларни қурилиш соҳасида ишга таклиф қилди
Бўш иш ўринлари: Россия компанияси ўзбекистонликларни қурилиш соҳасида ишга таклиф қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия компанияси Ўзбекистон фуқароларини қонуний тарзда қурилиш соҳасида ишга таклиф қилмоқда
2024-11-18T12:48+0500
2024-11-18T12:48+0500
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TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия компанияси Ўзбекистон фуқароларини қонуний тарзда қурилиш соҳасида ишга таклиф қилмоқда, дея хабар берди "Дунё" АА. Ўзбекистон Бош консулхонаси дипломатлари Россиянинг Приморск ўлкасидаги йирик қурилиш корхоналаридан бири – "Яв-Строй" МЧЖ директори ўринбосари Валерий Вычужанин билан музокара ўтказди. Унда Ўзбекистон фуқароларини ушбу корхонадаги бўш иш ўринларига қонуний тарзда иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди. Валерий Вычужанин ўз сўзида ҳозирда корхона томонидан Приморск ўлкасидаги "Семья", "Андерсен", "Весна" ва "Изумрудный" каби турар-жой мажмуалари қурилаётганини айтди. Ушбу қурилиш объектларида бир нечта мутахассисликлар бўйича бўш иш ўринлари бор ва компания Ўзбекистон фуқароларини қонуний тарзда ишга қабул қилишга тайёр.
https://sputniknews.uz/20241117/rossiya-ozbekiston-sendvich-panel-46659337.html
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ўзбекистон бош консулхонаси дипломатлари россия приморск ўлкаси қурилиш корхона "яв-строй" мчж валерий вычужанин семья андерсен весна изумрудный
ўзбекистон бош консулхонаси дипломатлари россия приморск ўлкаси қурилиш корхона "яв-строй" мчж валерий вычужанин семья андерсен весна изумрудный

Бўш иш ўринлари: Россия компанияси ўзбекистонликларни қурилиш соҳасида ишга таклиф қилди

12:48 18.11.2024
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Рабочий кладет кирпич - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2024
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Приморск ўлкасидаги қурилиш объектларида бир нечта мутахассисликлар бўйича бўш иш ўринлари борлиги айтилди.
TOШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия компанияси Ўзбекистон фуқароларини қонуний тарзда қурилиш соҳасида ишга таклиф қилмоқда, дея хабар берди "Дунё" АА.
Ўзбекистон Бош консулхонаси дипломатлари Россиянинг Приморск ўлкасидаги йирик қурилиш корхоналаридан бири – "Яв-Строй" МЧЖ директори ўринбосари Валерий Вычужанин билан музокара ўтказди.
Унда Ўзбекистон фуқароларини ушбу корхонадаги бўш иш ўринларига қонуний тарзда иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Валерий Вычужанин ўз сўзида ҳозирда корхона томонидан Приморск ўлкасидаги "Семья", "Андерсен", "Весна" ва "Изумрудный" каби турар-жой мажмуалари қурилаётганини айтди.
Ушбу қурилиш объектларида бир нечта мутахассисликлар бўйича бўш иш ўринлари бор ва компания Ўзбекистон фуқароларини қонуний тарзда ишга қабул қилишга тайёр.
“Томонлар меҳнат миграцияси соҳасидаги биргаликдаги ишларни тез фурсатларда бошлашга келишиб олдилар”, — дейилади хабарда.
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