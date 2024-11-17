Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20241117/rossiya-ozbekiston-sendvich-panel-46659337.html
Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришда ишга жалб қилмоқчи
Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришда ишга жалб қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" бош директори билан учрашув бўлиб ўтди. 17.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-17T13:40+0500
2024-11-17T13:40+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/11/46659426_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d126d20daf04b04f8611e0acb980a576.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқариш соҳасида ишга таклиф қилмоқда, дея хабар берди "Дунё" АА.Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" МЧЖ бош директори Евгений Ваулин билан учрашув бўлиб ўтди. Унда мазкур компаниянинг Ўзбекистон томони билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек, Россияда ўзбекистонлик мутахассисларни иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.Евгений Ваулин қайд этишича, компания режаларида ўзбекистонлик потенциал ҳамкорлар билан музокаралар ўтказиш, жумладан, "Технопан" бренди остида сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришни бевосита Ўзбекистонда йўлга қўйиш масаласи ҳам бор."Технопан" МЧЖ раҳбари ишлаб чиқариш жараёнларига ўзбек мутахассисларини – оддий ишчилардан тортиб муҳандисларгача жалб этишдан манфаатдор эканини билдирди.Айтилишича, ҳозирда компаниянинг Новосибирск шаҳридаги корхоналарида юқори касбий фазилатларга ва юксак обрў-эътиборга эга 20 дан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари фаолият юритмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/11/46659426_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_da4936d0db951a14dfda1ceac8571fc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик

Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришда ишга жалб қилмоқчи

13:40 17.11.2024
© ООО "Технопан"Сэндвич панели
Сэндвич панели - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2024
© ООО "Технопан"
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" бош директори билан учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқариш соҳасида ишга таклиф қилмоқда, дея хабар берди "Дунё" АА.
Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" МЧЖ бош директори Евгений Ваулин билан учрашув бўлиб ўтди. Унда мазкур компаниянинг Ўзбекистон томони билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек, Россияда ўзбекистонлик мутахассисларни иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Евгений Ваулин қайд этишича, компания режаларида ўзбекистонлик потенциал ҳамкорлар билан музокаралар ўтказиш, жумладан, "Технопан" бренди остида сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришни бевосита Ўзбекистонда йўлга қўйиш масаласи ҳам бор.
"Технопан" МЧЖ раҳбари ишлаб чиқариш жараёнларига ўзбек мутахассисларини – оддий ишчилардан тортиб муҳандисларгача жалб этишдан манфаатдор эканини билдирди.
Айтилишича, ҳозирда компаниянинг Новосибирск шаҳридаги корхоналарида юқори касбий фазилатларга ва юксак обрў-эътиборга эга 20 дан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари фаолият юритмоқда.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0