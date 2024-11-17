https://sputniknews.uz/20241117/rossiya-ozbekiston-sendvich-panel-46659337.html
Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришда ишга жалб қилмоқчи
Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришда ишга жалб қилмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" бош директори билан учрашув бўлиб ўтди. 17.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-17T13:40+0500
2024-11-17T13:40+0500
2024-11-17T13:40+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/11/46659426_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_d126d20daf04b04f8611e0acb980a576.jpg
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқариш соҳасида ишга таклиф қилмоқда, дея хабар берди "Дунё" АА.Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" МЧЖ бош директори Евгений Ваулин билан учрашув бўлиб ўтди. Унда мазкур компаниянинг Ўзбекистон томони билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек, Россияда ўзбекистонлик мутахассисларни иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.Евгений Ваулин қайд этишича, компания режаларида ўзбекистонлик потенциал ҳамкорлар билан музокаралар ўтказиш, жумладан, "Технопан" бренди остида сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришни бевосита Ўзбекистонда йўлга қўйиш масаласи ҳам бор."Технопан" МЧЖ раҳбари ишлаб чиқариш жараёнларига ўзбек мутахассисларини – оддий ишчилардан тортиб муҳандисларгача жалб этишдан манфаатдор эканини билдирди.Айтилишича, ҳозирда компаниянинг Новосибирск шаҳридаги корхоналарида юқори касбий фазилатларга ва юксак обрў-эътиборга эга 20 дан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари фаолият юритмоқда.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/11/46659426_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_da4936d0db951a14dfda1ceac8571fc0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
иқтисод, ўзбекистон, россия, ҳамкорлик
Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришда ишга жалб қилмоқчи
Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" бош директори билан учрашув бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
Россия компанияси ўзбекистонликларни сэндвич-панеллар ишлаб чиқариш соҳасида ишга таклиф қилмоқда, дея хабар берди "Дунё" АА.
Ўзбекистон Бош консулхонасида Россиянинг "Технопан" МЧЖ бош директори Евгений Ваулин билан учрашув бўлиб ўтди. Унда мазкур компаниянинг Ўзбекистон томони билан ҳамкорликни йўлга қўйиш, шунингдек, Россияда ўзбекистонлик мутахассисларни иш билан таъминлаш масалалари муҳокама қилинди.
Евгений Ваулин қайд этишича, компания режаларида ўзбекистонлик потенциал ҳамкорлар билан музокаралар ўтказиш, жумладан, "Технопан" бренди остида сэндвич-панеллар ишлаб чиқаришни бевосита Ўзбекистонда йўлга қўйиш масаласи ҳам бор.
"Технопан" МЧЖ раҳбари ишлаб чиқариш жараёнларига ўзбек мутахассисларини – оддий ишчилардан тортиб муҳандисларгача жалб этишдан манфаатдор эканини билдирди.
Айтилишича, ҳозирда компаниянинг Новосибирск шаҳридаги корхоналарида юқори касбий фазилатларга ва юксак обрў-эътиборга эга 20 дан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари фаолият юритмоқда.