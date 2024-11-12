Шавкат Мирзиёев Бокудаги COP29 конференциясида қандай таклифларни илгари сурди?

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарной сессии Саммита мировых лидеров в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29), проходящего в эти дни в городе Баку.