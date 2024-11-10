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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241110/rossiya-qoshin-donetsk-volchenka-aholi-punkt-ozod-46547613.html
Россия қўшинлари Донецкдаги Волченка аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Донецкдаги Волченка аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди. 10.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-10T15:29+0500
2024-11-10T15:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Волченка қишлоғини ўз назорати остига олди, дея хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Вазирликка кўра, “Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди.Волченка — Марьинкадан 11 километр шимоли-ғарбда жойлашган қишлоқ. Бу ердан Украина қуролли кучлари Донецкнинг Петровский туманини ўққа тутмоқда. Волченканинг қўлга олиниши шимоли-шарқдан Курахово бўйлаб ҳаракатланиш имконини беради.Шунингдек, "Марказ" гуруҳининг бўлинмалари 10 та ҳужумни қайтарди, Украина Қуролли Кучлари 460 тагача ҳарбий хизматчи ва танкни йўқотди.
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дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, донецк халқ республикаси (дхр), украина

Россия қўшинлари Донецкдаги Волченка аҳоли пунктини озод қилди

15:29 10.11.2024
© Sputnik / Алексей МайшевРоссийские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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“Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Волченка қишлоғини ўз назорати остига олди, дея хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
Вазирликка кўра, “Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди.
Волченка — Марьинкадан 11 километр шимоли-ғарбда жойлашган қишлоқ. Бу ердан Украина қуролли кучлари Донецкнинг Петровский туманини ўққа тутмоқда. Волченканинг қўлга олиниши шимоли-шарқдан Курахово бўйлаб ҳаракатланиш имконини беради.
Шунингдек, "Марказ" гуруҳининг бўлинмалари 10 та ҳужумни қайтарди, Украина Қуролли Кучлари 460 тагача ҳарбий хизматчи ва танкни йўқотди.
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