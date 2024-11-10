https://sputniknews.uz/20241110/rossiya-qoshin-donetsk-volchenka-aholi-punkt-ozod-46547613.html
Россия қўшинлари Донецкдаги Волченка аҳоли пунктини озод қилди
Россия қўшинлари Донецкдаги Волченка аҳоли пунктини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди. 10.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-10T15:29+0500
2024-11-10T15:29+0500
2024-11-10T15:29+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
россия мудофаа вазири
донецк халқ республикаси (дхр)
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_0:90:2966:1758_1920x0_80_0_0_a44d26f9e05eec6b8d7bcf7f32e3a0e5.jpg
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Волченка қишлоғини ўз назорати остига олди, дея хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Вазирликка кўра, “Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди.Волченка — Марьинкадан 11 километр шимоли-ғарбда жойлашган қишлоқ. Бу ердан Украина қуролли кучлари Донецкнинг Петровский туманини ўққа тутмоқда. Волченканинг қўлга олиниши шимоли-шарқдан Курахово бўйлаб ҳаракатланиш имконини беради.Шунингдек, "Марказ" гуруҳининг бўлинмалари 10 та ҳужумни қайтарди, Украина Қуролли Кучлари 460 тагача ҳарбий хизматчи ва танкни йўқотди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/01/41340342_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_f2b6286c9fc0f0ca8bef3573bd2a2ef3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, донецк халқ республикаси (дхр), украина
дунё янгиликлари, дунёда, россия, россия мудофаа вазири, донецк халқ республикаси (дхр), украина
Россия қўшинлари Донецкдаги Волченка аҳоли пунктини озод қилди
“Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРнинг Волченка қишлоғини ўз назорати остига олди, дея хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
Вазирликка кўра, “Марказ” қўшинлари гуруҳи Донецк Халқ Республикасининг Волченка аҳоли пунктини озод қилди.
Волченка — Марьинкадан 11 километр шимоли-ғарбда жойлашган қишлоқ. Бу ердан Украина қуролли кучлари Донецкнинг Петровский туманини ўққа тутмоқда. Волченканинг қўлга олиниши шимоли-шарқдан Курахово бўйлаб ҳаракатланиш имконини беради.
Шунингдек, "Марказ" гуруҳининг бўлинмалари 10 та ҳужумни қайтарди, Украина Қуролли Кучлари 460 тагача ҳарбий хизматчи ва танкни йўқотди.