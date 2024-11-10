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https://sputniknews.uz/20241110/ozbekiston-primorsk-mahsulotlar-eksport-46546669.html
Ўзбекистон Приморск ўлкасига маҳсулотлар экспортини кенгайтириши кутилмоқда
Ўзбекистон Приморск ўлкасига маҳсулотлар экспортини кенгайтириши кутилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида иштирок этиши кутилмоқда. 10.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-10T14:38+0500
2024-11-10T14:38+0500
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ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Бош консулхонаси ходимлари Приморск ўлкаси ҳукумати вакиллари билан музокара ўтказишди, дея хабар берди "Дунё" АА.Муҳокама этилган масалалар:Шунингдек, 21-23 ноябрь кунлари бўлиб ўтадиган "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг иштирокини ташкил этиш масалаларига эътибор қаратилди.Ўзбекистон Россиядан сайёҳлар оқимини оширади — Туризм қўмитаси
https://sputniknews.uz/20240115/ozbekiston-primorsk-qonuniy-ish-jalb-etilish-42047245.html
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иқтисод, ўзбекистон, россия, экспорт, ҳамкорлик, савдо
иқтисод, ўзбекистон, россия, экспорт, ҳамкорлик, савдо

Ўзбекистон Приморск ўлкасига маҳсулотлар экспортини кенгайтириши кутилмоқда

14:38 10.11.2024
© Пресс-служба президента РТВыставка сельхозпродукции в Согдийской области
Выставка сельхозпродукции в Согдийской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2024
© Пресс-служба президента РТ
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Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида иштирок этиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Бош консулхонаси ходимлари Приморск ўлкаси ҳукумати вакиллари билан музокара ўтказишди, дея хабар берди "Дунё" АА.
Муҳокама этилган масалалар:
савдо-иқтисодий ва инвестиция соҳаларидаги икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш;
Приморск ўлкасига Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган ва етиштирилган маҳсулотларнинг тўғридан-тўғри экспортини кенгайтириш;
туризм ва меҳнат миграцияси соҳасида алоқаларни янги босқичга кўтариш.
Шунингдек, 21-23 ноябрь кунлари бўлиб ўтадиган "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг иштирокини ташкил этиш масалаларига эътибор қаратилди.
Ўзбекистон Россиядан сайёҳлар оқимини оширади — Туризм қўмитаси
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Ўзбекистонликларни Приморск ўлкасига ишга жалб этиш режалаштирилмоқда
15 Январ, 14:39
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