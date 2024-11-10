https://sputniknews.uz/20241110/ozbekiston-primorsk-mahsulotlar-eksport-46546669.html
Ўзбекистон Приморск ўлкасига маҳсулотлар экспортини кенгайтириши кутилмоқда
Ўзбекистон Приморск ўлкасига маҳсулотлар экспортини кенгайтириши кутилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида иштирок этиши кутилмоқда. 10.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-10T14:38+0500
2024-11-10T14:38+0500
2024-11-10T14:38+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
экспорт
ҳамкорлик
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/12/18779532_0:282:3076:2012_1920x0_80_0_0_77d0df10d8d56f3f05ef0be5509d7b8d.jpg
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Бош консулхонаси ходимлари Приморск ўлкаси ҳукумати вакиллари билан музокара ўтказишди, дея хабар берди "Дунё" АА.Муҳокама этилган масалалар:Шунингдек, 21-23 ноябрь кунлари бўлиб ўтадиган "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг иштирокини ташкил этиш масалаларига эътибор қаратилди.Ўзбекистон Россиядан сайёҳлар оқимини оширади — Туризм қўмитаси
https://sputniknews.uz/20240115/ozbekiston-primorsk-qonuniy-ish-jalb-etilish-42047245.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/05/12/18779532_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c83967c1f93369b04aa46240ffed0350.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, россия, экспорт, ҳамкорлик, савдо
иқтисод, ўзбекистон, россия, экспорт, ҳамкорлик, савдо
Ўзбекистон Приморск ўлкасига маҳсулотлар экспортини кенгайтириши кутилмоқда
Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида иштирок этиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik.
Ўзбекистон Бош консулхонаси ходимлари Приморск ўлкаси ҳукумати вакиллари билан музокара ўтказишди, дея хабар берди "Дунё" АА.
Муҳокама этилган масалалар:
савдо-иқтисодий ва инвестиция соҳаларидаги икки томонлама ҳамкорликни янада ривожлантириш;
Приморск ўлкасига Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган ва етиштирилган маҳсулотларнинг тўғридан-тўғри экспортини кенгайтириш;
туризм ва меҳнат миграцияси соҳасида алоқаларни янги босқичга кўтариш.
Шунингдек, 21-23 ноябрь кунлари бўлиб ўтадиган "Ипак йўлида туризм" 29-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида Приморск ўлкаси раҳбарияти бошчилигидаги делегациянинг иштирокини ташкил этиш масалаларига эътибор қаратилди.