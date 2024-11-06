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https://sputniknews.uz/20241106/shavkat-mirziyoev-viktor-orban-46473512.html
Мирзиёев Венгрия бош вазири билан учрашди
Мирзиёев Венгрия бош вазири билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Икки давлат етакчилари Ўзбекистон-Венгрия ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди. 06.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-06T14:00+0500
2024-11-06T14:00+0500
сиёсат
ўзбекистон
венгрия
шавкат мирзиёев
виктор орбан
бишкек
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ТОШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Бишкек шаҳрида ўтаётган Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммити доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ўзига ажратилган қароргоҳда Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашув ўтказди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.Ўзбекистон-Венгрия стратегик шериклик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.Ўзаро ҳамкорликнинг амалий натижалари алоҳида мамнуният билан қайд этилди.Давлат етакчилари икки томонлама тадбирлар режасини кўриб чиқишди. Етакчи компанияларнинг савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик бўйича янги лойиҳалар портфелини шакллантириш муҳимлиги алоҳида таъкидланди.Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
https://sputniknews.uz/20241105/shavkat-mirziyoev-qirgizistonga-boradi--tashrifdan-maqsad-46460843.html
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сиёсат, ўзбекистон, венгрия, шавкат мирзиёев, виктор орбан, бишкек
сиёсат, ўзбекистон, венгрия, шавкат мирзиёев, виктор орбан, бишкек

Мирзиёев Венгрия бош вазири билан учрашди

14:00 06.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов
Президент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Икки давлат етакчилари Ўзбекистон-Венгрия ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди.
ТОШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Бишкек шаҳрида ўтаётган Туркий давлатлар ташкилоти (ТДТ) саммити доирасида Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ўзига ажратилган қароргоҳда Венгрия бош вазири Виктор Орбан билан учрашув ўтказди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Ўзбекистон-Венгрия стратегик шериклик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини янада ривожлантиришнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов
Президент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.11.2024
Президент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзаро ҳамкорликнинг амалий натижалари алоҳида мамнуният билан қайд этилди.
“Товар айирбошлаш кўрсаткичлари ва саноат кооперацияси кўлами ортиб бормоқда, Тошкент вилоятида индустриал парк ташкил этиш ишлари олиб борилмоқда. Октябрь ойида Қўқон шаҳрида биринчи Ҳудудлар форуми ўтказилди. Бу ойда Будапешт шаҳрида муҳим қўшма маданий тадбирлар бўлиб ўтади”, — дейилади хабарда.
Давлат етакчилари икки томонлама тадбирлар режасини кўриб чиқишди. Етакчи компанияларнинг савдо-иқтисодий ва инвестициявий ҳамкорлик бўйича янги лойиҳалар портфелини шакллантириш муҳимлиги алоҳида таъкидланди.
Минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров провели брифинг для представителей средств массовой информации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.11.2024
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