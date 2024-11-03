https://sputniknews.uz/20241103/misr-ozbekiston-investitsiya-46442808.html
Тоғ-кон саноати: Мисрдан Ўзбекистонга инвестициялар ҳажми оширилади
Тоғ-кон саноати: Мисрдан Ўзбекистонга инвестициялар ҳажми оширилади
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Навоий вилоятида Миср сармояси асосидаги йирик инвестиция лойиҳаси янги босқичга ўтди. 03.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-03T15:23+0500
2024-11-03T15:23+0500
2024-11-03T15:23+0500
иқтисод
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инвестиция
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мис
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ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Шу йил якунига қадар Мисрдан Ўзбекистонга жалб этилаётган инвестициялар ҳажми камида 2 миллион долларга етказилади, дея хабар берди "Дунё" АА.Навоий вилоятидаги Шимолий Букантов истиқболли мис конида йирик инвестиция лойиҳасини амалга оширилмоқда.Шу йил сентябрь ойида бошланган лойиҳада 1400 метрлик бурғилаш ва 1700 метр канава кавлаш ишлари олиб борилди, лаборатория таҳлиллари учун 1500 дона пробалар олинди.Лойиҳанинг биринчи босқичида икки ойда 32 та янги иш ўрни яратилган ва уларнинг деярли барчаси мамлакат фуқароларидир.Айтилишича, йил якунигача 3000 метрга яқин бурғилаш ишларини олиб борилиши кўзда тутилган. Шу мақсадда лойиҳани фаоллаштириш учун 2-бурғилаш ускунаси олиб келинди.Бу дала геологик-қидирув ишларини 2 баробар тезлашишига ёрдам беради.
https://sputniknews.uz/20241022/miningmetals-uzbekistan-2024-oltin-kumush-mis-46257548.html
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иқтисод, ўзбекистон, навоий вилояти, миср, инвестиция, тоғ-кон ва геология вазирлиги, мис
иқтисод, ўзбекистон, навоий вилояти, миср, инвестиция, тоғ-кон ва геология вазирлиги, мис
Тоғ-кон саноати: Мисрдан Ўзбекистонга инвестициялар ҳажми оширилади
Навоий вилоятида Миср сармояси асосидаги йирик инвестиция лойиҳаси янги босқичга ўтди.
ТОШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik.
Шу йил якунига қадар Мисрдан Ўзбекистонга жалб этилаётган инвестициялар ҳажми камида 2 миллион долларга етказилади, дея хабар берди "Дунё" АА.
Навоий вилоятидаги Шимолий Букантов истиқболли мис конида йирик инвестиция лойиҳасини амалга оширилмоқда.
Шу йил сентябрь ойида бошланган лойиҳада 1400 метрлик бурғилаш ва 1700 метр канава кавлаш ишлари олиб борилди, лаборатория таҳлиллари учун 1500 дона пробалар олинди.
Лойиҳанинг биринчи босқичида икки ойда 32 та янги иш ўрни яратилган ва уларнинг деярли барчаси мамлакат фуқароларидир.
“Ўзбекистоннинг Мисрдаги элчихонаси ҳамда Тоғ-кон саноати ва геология вазирлигининг саъй-ҳаракатлари натижасида бугунги кунга қадар амалга оширилаётган лойиҳага 700 минг доллар тўғридан-тўғри инвестициялар жалб қилинган бўлиб, жорий йил якунига қадар ушбу кўрсаткични камида 2 миллион долларга етказиш режалаштирилган”, — дейилади хабарда.
Айтилишича, йил якунигача 3000 метрга яқин бурғилаш ишларини олиб борилиши кўзда тутилган. Шу мақсадда лойиҳани фаоллаштириш учун 2-бурғилаш ускунаси олиб келинди.
Бу дала геологик-қидирув ишларини 2 баробар тезлашишига ёрдам беради.