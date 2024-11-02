Саида Мирзиёева ҳам Чернишенко билан учрашди
12:56 02.11.2024 (янгиланди: 13:04 02.11.2024)
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева встретилась с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернищенко
© Саида Мирзиёева
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Учрашувда Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиали очилиши мамнуният билан қайд этилди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти ёрдамчиси Саида Мирзиёева кеча, 1 ноябрь куни, Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Чернишенко билан учрашди. Бу ҳақда Мирзиёева Телеграм каналида хабар берди.
“Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг долзарб жиҳатлари юзасидан фикр алмашиб, ижтимоий соҳага ҳамда давлатларимиз раҳбарларининг учрашувларида эришилган келишувларни самарали амалга оширишга алоҳида эътибор қаратдик”, - деб ёзади Мирзиёева.
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева встретилась с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернищенко
Саида Мирзиёева встретилась с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернищенко
© Саида Мирзиёева
Таъкидланишича, таълим соҳасидаги унумли шериклик натижалари, хусусан, яқин келажакда Россиянинг яна бир олий таълим муассасаси – Бауман номидаги Москва давлат техника университети филиали очилиши мамнуният билан қайд этилди.
© Саида МирзиёеваСаида Мирзиёева встретилась с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернищенко
Саида Мирзиёева встретилась с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернищенко
© Саида Мирзиёева
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам Дмитрий Чернишенко бошчилигидаги делегацияни қабул қилганди.