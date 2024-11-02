Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20241102/mirziyoev-rossiya-delegatsiyasini-qabul-qildi-46431001.html
Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — батафсил
Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — батафсил
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 1 ноябрь куни Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Чернишенко бошчилигидаги делегацияни қабул қилди.
2024-11-02T10:30+0500
2024-11-02T10:49+0500
сиёсат
ўзбекистон - россия
ҳамкорлик
шавкат мирзиёев
учрашув
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/02/46429785_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de537d2fa2a0e741182ead8fc3259820.jpg
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 1 ноябрь куни Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Чернишенко бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Россия делегацияси таркибида учрашувда вазирлар Алексей Чекунков ва Сергей Кравцов ҳам қатнашди.Олий даражадаги келишувларга мувофиқ Ўзбекистон-Россия кўп қиррали муносабатларини янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди. Учрашув аввалида Дмитрий Чернишенко давлат раҳбарига Россия президенти Владимир Путин ва Ҳукумат раиси Михаил Мишустиннинг саломини етказди.Икки мамлакат ҳудудларининг Россиянинг Узоқ Шарқдаги ҳудудлари билан амалий ҳамкорлигини йўлга қўйиш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни қабул қилиш муҳимлиги таъкидланди. Томонлар ўзаро сайёҳлар оқимини кўпайтириш, қўшма маданий ва спорт тадбирларини ўтказишдан манфаатдор эканлиги қайд этилди.
https://sputniknews.uz/20241031/toshkent-rossiya-pedagogika-universiteti-filial-46408405.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/02/46429785_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fd8b5212ea0466b8efcefd980403babd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев россия
мирзиёев россия

Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — батафсил

10:30 02.11.2024 (янгиланди: 10:49 02.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон-Россия кўп қиррали муносабатларини янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 1 ноябрь куни Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Чернишенко бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Россия делегацияси таркибида учрашувда вазирлар Алексей Чекунков ва Сергей Кравцов ҳам қатнашди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2024
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олий даражадаги келишувларга мувофиқ Ўзбекистон-Россия кўп қиррали муносабатларини янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди. Учрашув аввалида Дмитрий Чернишенко давлат раҳбарига Россия президенти Владимир Путин ва Ҳукумат раиси Михаил Мишустиннинг саломини етказди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2024
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Суҳбат давомида икки мамлакат ўртасидаги таълим ва гуманитар алмашинувни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Жумладан, Россиянинг етакчи олий таълим муассасалари фаолияти ва Ўзбекистонда уларнинг янги филиалларини очиш, юқори малакали педагог кадрлар тайёрлаш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2024
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки мамлакат ҳудудларининг Россиянинг Узоқ Шарқдаги ҳудудлари билан амалий ҳамкорлигини йўлга қўйиш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни қабул қилиш муҳимлиги таъкидланди. Томонлар ўзаро сайёҳлар оқимини кўпайтириш, қўшма маданий ва спорт тадбирларини ўтказишдан манфаатдор эканлиги қайд этилди.
Дмитрий Чернышенко открыл новый кампус филиала РГПУ им. А.И.Герцена в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.10.2024
Тошкентда Россия давлат педагогика университети филиалининг янги кампуси очилди
31 Октябр, 18:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0