Мирзиёев Россия делегациясини қабул қилди — батафсил
10:30 02.11.2024 (янгиланди: 10:49 02.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон-Россия кўп қиррали муносабатларини янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 1 ноябрь куни Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг ўринбосари Дмитрий Чернишенко бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Россия делегацияси таркибида учрашувда вазирлар Алексей Чекунков ва Сергей Кравцов ҳам қатнашди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Олий даражадаги келишувларга мувофиқ Ўзбекистон-Россия кўп қиррали муносабатларини янада кенгайтиришнинг долзарб масалалари кўриб чиқилди. Учрашув аввалида Дмитрий Чернишенко давлат раҳбарига Россия президенти Владимир Путин ва Ҳукумат раиси Михаил Мишустиннинг саломини етказди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Суҳбат давомида икки мамлакат ўртасидаги таълим ва гуманитар алмашинувни кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Жумладан, Россиянинг етакчи олий таълим муассасалари фаолияти ва Ўзбекистонда уларнинг янги филиалларини очиш, юқори малакали педагог кадрлар тайёрлаш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Икки мамлакат ҳудудларининг Россиянинг Узоқ Шарқдаги ҳудудлари билан амалий ҳамкорлигини йўлга қўйиш бўйича қўшма "йўл харитаси"ни қабул қилиш муҳимлиги таъкидланди. Томонлар ўзаро сайёҳлар оқимини кўпайтириш, қўшма маданий ва спорт тадбирларини ўтказишдан манфаатдор эканлиги қайд этилди.