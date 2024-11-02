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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20241102/rossiya-harbiylari-dxr-kuraxovka-xarkov-pershotravnevoe-46435007.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Кураховкани ва Харьковда Першотравневоени озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРда Кураховкани ва Харьковда Першотравневоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Кураховка ва Харьков вилоятидаги Першотравневое қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
2024-11-02T15:38+0500
2024-11-02T15:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
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ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРдаги Кураховка ва Харьков вилоятидаги Першотравневое қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.Кураховка Марьинкадан 12 километр шимоли-ғарбда жойлашган. Бу ердан Украина Қуролли кучлари Донецкнинг Петровский туманини ўққа тутган. Қишлоқни назорат қилиш жануби-ғарбий томонда жойлашган Курахово шаҳрига боришга имкон беради.Гуруҳ, шунингдек, Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка ва Дружба ҳудудларида олтита Украина бригадасини мағлуб этди ва бешта қарши ҳужумни қайтарди.Шу билан бирга, “Ғарб” қўшинлар гуруҳи Першотравневоени озод қилди.Першотравневое — Харьков вилояти Изюм туманидаги қишлоқ, Бороваядан 16 километр шарқда. Оскол дарёсининг шарқий қирғоғида жойлашган ушбу аҳоли пунктига шимолдан - Кругляковка томондан ҳам йўл олишмоқда.Шу билан бирга, “Ғарб” қўшинлар гуруҳи Петропавловка ва Голубовка (Харьков вилояти), Стельмаховка, Надия (ЛХР) ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудларида бешта Украина бригадаларининг бўлинмаларини мағлуб этишди, шунингдек, битта қарши ҳужумни қайтаришди.
https://sputniknews.uz/20241101/donbass-janubida-ukraina-qk-parchalanmoqda-46418875.html
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
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россия ҳарбийлари дхр кураховка харьков першотравневое
россия ҳарбийлари дхр кураховка харьков першотравневое

Россия ҳарбийлари ДХРда Кураховкани ва Харьковда Першотравневоени озод қилди

15:38 02.11.2024 (янгиланди: 15:39 02.11.2024)
© РИА НовостиГруппировка войск "Центр" освободила Михайловку в ДНР
Группировка войск Центр освободила Михайловку в ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости
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ДХРдаги Кураховка ва Харьков вилоятидаги Першотравневое қишлоқлари назорат остига олинди.
ТОШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Россия ҳарбийлари ДХРдаги Кураховка ва Харьков вилоятидаги Першотравневое қишлоқларини назорат остига олди, деб хабар қилди Россия Мудофаа вазирлиги.
“Марказ” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг ҳужумкор ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Кураховка аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Кураховка Марьинкадан 12 километр шимоли-ғарбда жойлашган. Бу ердан Украина Қуролли кучлари Донецкнинг Петровский туманини ўққа тутган. Қишлоқни назорат қилиш жануби-ғарбий томонда жойлашган Курахово шаҳрига боришга имкон беради.
Гуруҳ, шунингдек, Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка ва Дружба ҳудудларида олтита Украина бригадасини мағлуб этди ва бешта қарши ҳужумни қайтарди.
Шу билан бирга, “Ғарб” қўшинлар гуруҳи Першотравневоени озод қилди.
Першотравневое — Харьков вилояти Изюм туманидаги қишлоқ, Бороваядан 16 километр шарқда. Оскол дарёсининг шарқий қирғоғида жойлашган ушбу аҳоли пунктига шимолдан - Кругляковка томондан ҳам йўл олишмоқда.
Шу билан бирга, “Ғарб” қўшинлар гуруҳи Петропавловка ва Голубовка (Харьков вилояти), Стельмаховка, Надия (ЛХР) ва Серебрянский ўрмон хўжалиги ҳудудларида бешта Украина бригадаларининг бўлинмаларини мағлуб этишди, шунингдек, битта қарши ҳужумни қайтаришди.
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