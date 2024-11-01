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https://sputniknews.uz/20241101/ozbekiston-rossiya-otm-memorandum-46418026.html
Ўзбекистон ва Россия ОТМлари ўртасида меморандум имзоланди
Ўзбекистон ва Россия ОТМлари ўртасида меморандум имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
“Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети ва Россия давлат туризм ва сервис университети ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди.
2024-11-01T12:40+0500
2024-11-01T12:40+0500
ўзбекистон - россия
ҳамкорлик
отм
университет
туризм
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TOШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети ва Россия давлат туризм ва сервис университети ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Меморандумни “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети биринчи проректори Дилмурод Насимов ва Россия давлат туризм ва сервис университети ректори в.б. Амбарцум Галустов имзолади.Ҳужжат икки мамлакат ҳудудларида туризм ва меҳмондўстлик саноатини ривожлантириш, туризм соҳасини малакали кадрлар билан таъминлаш учун таълим ва илмий фаолият соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
https://sputniknews.uz/20241031/toshkent-rossiya-pedagogika-universiteti-filial-46408405.html
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ўзбекистон россия отм меморандум
ўзбекистон россия отм меморандум

Ўзбекистон ва Россия ОТМлари ўртасида меморандум имзоланди

12:40 01.11.2024
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
Международный университет туризма и культурного наследия Великий шелковый путь и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2024
© Sputnik/Анна Желиховская
Oбуна бўлиш
Ҳужжат таълим ва илмий фаолият соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
TOШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети ва Россия давлат туризм ва сервис университети ўртасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
Международный университет туризма и культурного наследия Великий шелковый путь и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2024
Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
© Sputnik/Анна Желиховская
Меморандумни “Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети биринчи проректори Дилмурод Насимов ва Россия давлат туризм ва сервис университети ректори в.б. Амбарцум Галустов имзолади.
Ҳужжат икки мамлакат ҳудудларида туризм ва меҳмондўстлик саноатини ривожлантириш, туризм соҳасини малакали кадрлар билан таъминлаш учун таълим ва илмий фаолият соҳасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган.
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