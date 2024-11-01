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https://sputniknews.uz/20241101/navoiy-viloyatining-iqtisodiy-rivojlanish-masalalari-muhokama-qilindi-46423541.html
Навоий вилоятининг иқтисодий ривожланиш масалалари муҳокама қилинди
Навоий вилоятининг иқтисодий ривожланиш масалалари муҳокама қилинди
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Президент Навоий вилоятида 2025 йилни “Алишер Навоий йили” деб эълон қилишни таклиф этди. 01.11.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-11-01T15:48+0500
2024-11-01T15:51+0500
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навоий вилояти
шавкат мирзиёев
иқтисод
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ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Навоий вилоятига ташрифининг иккинчи кунида вилоят иқтисодиётини ривожлантириш, аҳоли даромадларини ошириш ва инфратузилмани яхшилаш масалалари муҳокама қилинди.Шу билан давлат раҳбарининг Навоий вилоятига ташрифи якунланди.
https://sputniknews.uz/20241101/navoiy-korxona-46416926.html
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ўзбекистон, навоий шаҳри, навоий вилояти, шавкат мирзиёев, иқтисод
ўзбекистон, навоий шаҳри, навоий вилояти, шавкат мирзиёев, иқтисод

Навоий вилоятининг иқтисодий ривожланиш масалалари муҳокама қилинди

15:48 01.11.2024 (янгиланди: 15:51 01.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёевнинг Навоий вилоятига ташрифи
Шавкат Мирзиёевнинг Навоий вилоятига ташрифи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Навоий вилоятида 2025 йилни “Алишер Навоий йили” деб эълон қилишни таклиф этди.
ТОШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Навоий вилоятига ташрифининг иккинчи кунида вилоят иқтисодиётини ривожлантириш, аҳоли даромадларини ошириш ва инфратузилмани яхшилаш масалалари муҳокама қилинди.
Хусусан, вилоят ҳудудидан оқиб ўтаётган Зарафшон ва Оқдарё дарёларида кичик ГЭСлар қуриш бўйича кўрсатма берилди.
Шунингдек, вилоятга 500 минг турист жалб қилиб, ушбу соҳада хизмат экспортини 150 миллион долларга етказиш бўйича кўрсатма берилди.
Ундан ташқари, вилоятда яшаётган 16 минг оилани камбағалликдан чиқариш, пахтачилик, боғдорчилик ва чорвачилик самарадорлигини ошириш вазифалари қўйилди.
Зарафшон шаҳрини Томди тумани ҳисобидан 2 минг гектарга кенгайтириш вазифаси қўйилди.
Шу билан давлат раҳбарининг Навоий вилоятига ташрифи якунланди.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска и начала строительства 15 проектов в Навоийской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2024
Навоийда 3 та корхона ишга туширилиб, 12 тасининг қурилиши бошланди
11:42
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