https://sputniknews.uz/20241029/saylov-byulletenlar-msk-46367797.html
Ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони айтилди
Ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони айтилди
Sputnik Ўзбекистон
МСК депупталар сайловини ўтган ва ҳақиқий деб топди. 29.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-29T12:34+0500
2024-10-29T12:34+0500
2024-10-29T12:49+0500
ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
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ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони 72 минг 327 тани ташкил этди. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) раиси Зайниддин Низамходжаев МСКнинг навбатдаги мажлисида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони 72 минг 327 дона ёки 0,48 фоизга тенг бўлган.
https://sputniknews.uz/20241028/parlament-saylov-dastlabki-natijalar-46343861.html
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сиёсат, ўзбекистон, сайловлар, марказий сайлов комиссияси
сиёсат, ўзбекистон, сайловлар, марказий сайлов комиссияси
Ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони айтилди
12:34 29.10.2024 (янгиланди: 12:49 29.10.2024)
МСК депупталар сайловини ўтган ва ҳақиқий деб топди.
ТОШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони 72 минг 327 тани ташкил этди. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий сайлов комиссияси (МСК) раиси Зайниддин Низамходжаев МСКнинг навбатдаги мажлисида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ҳақиқий эмас деб топилган сайлов бюллетенлари сони 72 минг 327 дона ёки 0,48 фоизга тенг бўлган.
"Сайловда сайловчилар рўйхатига киритилган сайловчиларнинг 74,72 фоизи иштирок этганлиги ҳамда иштирок этган сиёсий партияларнинг ҳар бири сайловда овоз беришда иштирок этган сайловчиларнинг 7 фоизидан кўп овоз тўплаганлиги 2024 йил 27 октябрда ўтказилган ягона сайлов округи бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига депутатлар сайлови ўтган ва ҳақиқий деб ҳисобланишига асос бўлди", — деди МСК раиси.