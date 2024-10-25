Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20241025/mirziyoev-qozon-46304418.html
Мирзиёевнинг Қозонга ташрифи якунланди
Мирзиёевнинг Қозонга ташрифи якунланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қозон шаҳрига амалий ташрифи ниҳоясига етди. Аэропортда олий мартабали меҳмонни Татаристон раиси Рустам Минниханов ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
2024-10-25T09:45+0500
2024-10-25T09:45+0500
сиёсат
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
қозон
татаристон
ташриф
брикс (brics)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/19/46303604_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7d0741dd69c4b621992aa15d24574df.jpg
TOШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қозон шаҳрига амалий ташрифи ниҳоясига етди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Аэропортда олий мартабали меҳмонни Татаристон раиси Рустам Минниханов ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди. Ўзбекистон Президенти "БРИКС плюс" саммитининг ялпи мажлисида барқарор тараққиёт йўлидаги умумий мақсадларга эришишга қаратилган муҳим ташаббусларни илгари сурди. Шунингдек, Мирзиёевни Ўзбекистон ва Татаристон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, халқлар ўртасида дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлашга қўшган салмоқли ҳиссаси учун Татаристоннинг давлат мукофоти - "Дўстлик" ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20241024/uzbekistan-briks-davlatlar-mirziyoev-46299800.html
ўзбекистон
қозон
татаристон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/19/46303604_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_721965cf7fedbb22a8218df642093ca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мирзиёев қозон ташриф
мирзиёев қозон ташриф

Мирзиёевнинг Қозонга ташрифи якунланди

09:45 25.10.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Аэропортда олий мартабали меҳмонни Татаристон раиси Рустам Минниханов ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
TOШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қозон шаҳрига амалий ташрифи ниҳоясига етди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Аэропортда олий мартабали меҳмонни Татаристон раиси Рустам Минниханов ва бошқа расмий шахслар кузатиб қўйди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.10.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.10.2024
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в город Казань и отбыл в Ташкент
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон Президенти "БРИКС плюс" саммитининг ялпи мажлисида барқарор тараққиёт йўлидаги умумий мақсадларга эришишга қаратилган муҳим ташаббусларни илгари сурди.
Саммит доирасида Мирзиёевнинг Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоған, Хитой раиси Си Цзиньпин, Миср президенти Абдулфаттоҳ ас-Сиси, Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди, Вьетнам бош вазири Фам Минь Тинь, Татаристон раиси Рустам Минниханов, Янги тараққиёт банки президенти Дилма Русеф, "Сбербанк" бошқаруви раиси Герман Греф билан учрашув ва музокаралари бўлиб ўтди.
Шунингдек, Мирзиёевни Ўзбекистон ва Татаристон ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, халқлар ўртасида дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлашга қўшган салмоқли ҳиссаси учун Татаристоннинг давлат мукофоти - "Дўстлик" ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
Шавкат Мирзиёев “БРИКС плюс” саммитининг ялпи мажлисида нутқ сўзлади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2024
Ўзбекистон БРИКС давлатлари билан янги имкониятлардан фойдаланиш ниятида — Мирзиёев
Кеча, 18:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0