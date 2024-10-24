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https://sputniknews.uz/20241024/mirziyoev-qozon-putin--46284617.html
Мирзиёев Путин билан учрашди
Мирзиёев Путин билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади ҳамда БРИКС саммитининг протокол тадбирларида иштирок этади. 24.10.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-10-24T08:45+0500
2024-10-24T10:20+0500
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ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозон шаҳрида Россия президенти Владимир Путин билан учрашди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати. Ўзбекистон етакчиси БРИКС саммитида иштирок этаётган делегациялар раҳбарларини қутлаш маросимида қатнашди."Казань Экспо" халқаро кўргазмалар марказида давлат раҳбарини Россия Федерацияси президенти Владимир Путин кутиб олди.Маросимда бир қатор мамлакатларнинг давлат ва ҳукуматлари, халқаро ва минтақавий ташкилотлар раҳбарлари ҳам иштирок этди. Тадбирдан сўнг тантанали қабул маросими ўтказилди.Бугун "БРИКС плюс" форматидаги саммитнинг асосий йиғилиши бўлиб ўтади.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан БРИКС бирлашмаси давлатларининг саммитида иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20241022/brics-uzbekistan-infografika-46249510.html
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сиёсат, россия, қозон, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, владимир путин, брикс (brics)
сиёсат, россия, қозон, ўзбекистон, шавкат мирзиёев, владимир путин, брикс (brics)

Мирзиёев Путин билан учрашди

08:45 24.10.2024 (янгиланди: 10:20 24.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ международном выставочном центре "Казань Экспо" главу нашего государства приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В международном выставочном центре Казань Экспо главу нашего государства приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мирзиёев қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади ҳамда БРИКС саммитининг протокол тадбирларида иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Қозон шаҳрида Россия президенти Владимир Путин билан учрашди, дея хабар берди давлат раҳбари матбуот хизмати.
Ўзбекистон етакчиси БРИКС саммитида иштирок этаётган делегациялар раҳбарларини қутлаш маросимида қатнашди.
"Казань Экспо" халқаро кўргазмалар марказида давлат раҳбарини Россия Федерацияси президенти Владимир Путин кутиб олди.
Маросимда бир қатор мамлакатларнинг давлат ва ҳукуматлари, халқаро ва минтақавий ташкилотлар раҳбарлари ҳам иштирок этди. Тадбирдан сўнг тантанали қабул маросими ўтказилди.
Бугун "БРИКС плюс" форматидаги саммитнинг асосий йиғилиши бўлиб ўтади.

"Ўзбекистон етакчиси "БРИКС плюс" форматидаги саммитнинг ялпи сессиясида нутқ сўзлайди", — дейилади хабарда.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Россия Федерацияси президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан БРИКС бирлашмаси давлатларининг саммитида иштирок этмоқда.
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22 Октябр, 12:05
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