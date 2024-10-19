https://sputniknews.uz/20241019/saidov-misrning-ozbekistondagi-yangi-elchisini-qabul-qildi-46205885.html
Саидов Мисрнинг Ўзбекистондаги янги элчисини қабул қилди
Саидов Мисрнинг Ўзбекистондаги янги элчисини қабул қилди
Sputnik Ўзбекистон
Кеча, 18 октябрь куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Мисрнинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Тамер Фатҳи Абдуссалом Ҳаммадни қабул қилди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.Саидов элчидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олди.
2024-10-19T12:56+0500
2024-10-19T12:56+0500
2024-10-19T12:58+0500
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ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Кеча, 18 октябрь куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Мисрнинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Тамер Фатҳи Абдуссалом Ҳаммадни қабул қилди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.Саидов элчидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олди.Вазир элчига Ўзбекистонда самарали ва муваффақиятли фаолият юритишини тилади.
https://sputniknews.uz/20241017/egypt-uzbekistan-talabalar-noyob-adabiyot-darsliklar-46168771.html
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саидов мисрнинг ўзбекистондаги янги элчиси
саидов мисрнинг ўзбекистондаги янги элчиси
Саидов Мисрнинг Ўзбекистондаги янги элчисини қабул қилди
12:56 19.10.2024 (янгиланди: 12:58 19.10.2024)
Вазир элчига Ўзбекистонда самарали ва муваффақиятли фаолият юритишини тилади.
ТОШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Кеча, 18 октябрь куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Мисрнинг Ўзбекистондаги янги тайинланган элчиси Тамер Фатҳи Абдуссалом Ҳаммадни қабул қилди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.
Саидов элчидан ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олди.
“Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг ўтган йили Қоҳирага амалга оширган расмий ташрифи истиқболли ҳамкорлик учун янги пойдевор қўйди. Фаол ва яқин муносабатлар кун тартибини бойитишда, шубҳасиз, элчихоналар муҳим ўрин тутади”, - деб ёзади Саидов.
Вазир элчига Ўзбекистонда самарали ва муваффақиятли фаолият юритишини тилади.