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https://sputniknews.uz/20241018/ozbekiston-prezidenti-ozarbayjon-delegatsiyasi-46188097.html
Ўзбекистон президенти Озарбайжон делегациясини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар
Ўзбекистон президенти Озарбайжон делегациясини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар
Sputnik Ўзбекистон
Терроризм, экстремизм ва радикализм, кибержиноятчилик ҳамда хавфсизликка таҳдид солаётган бошқа замонавий хавфларга қарши курашиш бўйича махсус хизматларнинг яқин идоралараро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва самарали мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди. Шунингдек, Афғонистоннинг иқтисодий ривожланишига кўмаклашишга қаратилган амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
2024-10-18T11:00+0500
2024-10-18T16:02+0500
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
ҳамкорлик
учрашув
сиёсат
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TOШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжон Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Учрашув аввалида Озарбайжон идораси бошлиғи Мирзиёевга Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини етказди. Ўзбекистон-Озарбайжон иттифоқчилик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини олий даражадаги келишувларни амалга ошириш доирасида янада чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди. Терроризм, экстремизм ва радикализм, кибержиноятчилик ҳамда хавфсизликка таҳдид солаётган бошқа замонавий хавфларга қарши курашиш бўйича махсус хизматларнинг яқин идоралараро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва самарали мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди. Шунингдек, Афғонистоннинг иқтисодий ривожланишига кўмаклашишга қаратилган амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20240823/mirziyoev-aliev-45343418.html
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ўзбекистон озарбайжон делегацияси
ўзбекистон озарбайжон делегацияси

Ўзбекистон президенти Озарбайжон делегациясини қабул қилди — кўриб чиқилган масалалар

11:00 18.10.2024 (янгиланди: 16:02 18.10.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон-Озарбайжон иттифоқчилик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини олий даражадаги келишувларни амалга ошириш доирасида янада чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
TOШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжон Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув аввалида Озарбайжон идораси бошлиғи Мирзиёевга Озарбайжон президенти Илҳом Алиевнинг самимий саломи ва энг эзгу тилакларини етказди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон-Озарбайжон иттифоқчилик ва кўп қиррали ҳамкорлик муносабатларини олий даражадаги келишувларни амалга ошириш доирасида янада чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Турли даражаларда фаол мулоқотлар ва самарали алмашинувлар давом этаётгани, ўзаро савдо ва инвестициялар кўрсаткичлари барқарор ўсаётгани, томонлар кооперация лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш ва жадаллаштириш, маданий-гуманитар тадбирларни ўтказиш бўйича чора-тадбирлар кўраётгани алоҳида мамнуният билан қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЎзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.10.2024
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда амалий ташриф билан бўлиб турган Озарбайжон Республикаси Ташқи разведка хизмати раҳбари Орхон Султоновни қабул қилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
Терроризм, экстремизм ва радикализм, кибержиноятчилик ҳамда хавфсизликка таҳдид солаётган бошқа замонавий хавфларга қарши курашиш бўйича махсус хизматларнинг яқин идоралараро ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва самарали мувофиқлаштириш муҳимлиги таъкидланди. Шунингдек, Афғонистоннинг иқтисодий ривожланишига кўмаклашишга қаратилган амалий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели совместную встречу с деловыми кругами двух стран и запустили ряд совместных проектов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2024
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