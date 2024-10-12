Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
2024 йил 27 октябрь куни Ўзбекистон Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси, Халқ депутатлари вилоятлар, шаҳар ва туман кенгашларига сайловлар бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20241012/ozbekiston-umaxanov-46091405.html
Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда — Умаханов
Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда — Умаханов
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда, деди Россия Федерация Кенгашининг Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Ильяс Умаханов 11 октябрь куни Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида бўлиб ўтган парламент сайловларига бағишланган брифингда.
2024-10-12T11:49+0500
2024-10-12T12:26+0500
ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
ўзбекистон - россия
москва
элчихона
сайловлар
сайлов участкаси
марказий сайлов комиссияси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0c/46092086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ab4e2517d0e4996bbedf515159572144.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда, деди Россия Федерация Кенгашининг Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Ильяс Умаханов 11 октябрь куни Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида бўлиб ўтган парламент сайловларига бағишланган брифингда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Шунингдек, Федерация Кенгаши вакили Ўзбекистон раҳбарияти жамиятда аёллар ролини босқичма-босқич ошириб бораётганига алоҳида эътибор қаратди.Брифингда сўзга чиққан Россия Марказий сайлов комиссияси раиси ўринбосари Николай Булаев МСКнинг 48 та ҳудудий бўлимлари Ўзбекистон дипломатик ваколатхоналари томонидан ташкил этилаётган сайлов жараёнларини муваффақиятли ташкил қилиш учун барча керакли ёрдамни кўрсатишга тайёр эканлигини билдирди.Шунингдек, Булаев, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган парламент сайловларини кузатиш учун Россия сайлов комиссиясидан 16 кишидан иборат салмоқли делегация ташриф буюришини таъкидлади.Эслатиб ўтамиз, хорижий мамлакатда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари 27 октябрь куни бўлиб ўтадиган Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловларида иштирок этишлари мумкин. Бунинг учун фуқаролар https://saylov.mfa.uz/ сайтида рўйхатдан ўтишлари керак бўлади.27 октябрда овоз бериш учун Ўзбекистоннинг 39 та хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкалари, жумладан Россия ҳудудида 7 та сайлов участкаси ташкил этилади. Ундан ташқари, кўп сонли Ўзбекистон фуқаролари гуруҳли яшаётган ва ишлаётган манзилларда 16-23 октябрь кунлари муддатидан олдин сайёр сайловлар ташкил этилади.
https://sputniknews.uz/20240926/parlament-saylov-mdh-kuzatuvchilar-toshkent-viloyat-45853265.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/0c/46092086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_17ec5c5880f78c7955e4a876f90cac06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон сайловлар
ўзбекистон сайловлар

Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда — Умаханов

11:49 12.10.2024 (янгиланди: 12:26 12.10.2024)
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Федерация Кенгаши вакили Ўзбекистон раҳбарияти жамиятда аёллар ролини босқичма-босқич ошириб бораётганига алоҳида эътибор қаратди.
ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда, деди Россия Федерация Кенгашининг Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Ильяс Умаханов 11 октябрь куни Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида бўлиб ўтган парламент сайловларига бағишланган брифингда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
“Ўзбекистон ўз халқининг тарихий ва маданий анъаналарига таянган ҳолда демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда. Ва мамлакатнинг сиёсий ва ижтимоий ҳаётида фуқароларнинг кенг кўламли ва тўлақонли иштирокини таъминламоқда”, - деди Умаханов.
Шунингдек, Федерация Кенгаши вакили Ўзбекистон раҳбарияти жамиятда аёллар ролини босқичма-босқич ошириб бораётганига алоҳида эътибор қаратди.
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
“Қонунчиликда белгиланган, парламентда аёллар улушини 40% га етказиш – бу жуда юқори марра”, - деди сенатор.
Брифингда сўзга чиққан Россия Марказий сайлов комиссияси раиси ўринбосари Николай Булаев МСКнинг 48 та ҳудудий бўлимлари Ўзбекистон дипломатик ваколатхоналари томонидан ташкил этилаётган сайлов жараёнларини муваффақиятли ташкил қилиш учун барча керакли ёрдамни кўрсатишга тайёр эканлигини билдирди.
© SputnikВ посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2024
В посольстве Узбекистана в Москве состоялся брифинг, посвященный парламентским выборам
© Sputnik
Шунингдек, Булаев, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган парламент сайловларини кузатиш учун Россия сайлов комиссиясидан 16 кишидан иборат салмоқли делегация ташриф буюришини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, хорижий мамлакатда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари 27 октябрь куни бўлиб ўтадиган Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловларида иштирок этишлари мумкин. Бунинг учун фуқаролар https://saylov.mfa.uz/ сайтида рўйхатдан ўтишлари керак бўлади.
27 октябрда овоз бериш учун Ўзбекистоннинг 39 та хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкалари, жумладан Россия ҳудудида 7 та сайлов участкаси ташкил этилади.

Ундан ташқари, кўп сонли Ўзбекистон фуқаролари гуруҳли яшаётган ва ишлаётган манзилларда 16-23 октябрь кунлари муддатидан олдин сайёр сайловлар ташкил этилади.
МДҲ ПА кузатувчилари Ўзбекистонда парламент сайловларига тайёргарлик жараёнини кузатишни бошлади - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2024
Ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024
Парламент сайловлари: МДҲ кузатувчилари Тошкент вилояти сайлов комиссиясини бориб кўришди
26 Сентябр, 19:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0