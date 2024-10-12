https://sputniknews.uz/20241012/ozbekiston-umaxanov-46091405.html

Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда — Умаханов

Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда — Умаханов

Sputnik Ўзбекистон

Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда, деди Россия Федерация Кенгашининг Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Ильяс Умаханов 11 октябрь куни Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида бўлиб ўтган парламент сайловларига бағишланган брифингда.

2024-10-12T11:49+0500

2024-10-12T11:49+0500

2024-10-12T12:26+0500

ўзбекстонда парламент сайловлари — 2024

ўзбекистон - россия

москва

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сайловлар

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марказий сайлов комиссияси

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ТОШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Ўзбекистон демократик ислоҳотлар йўлидан қатъият билан бормоқда, деди Россия Федерация Кенгашининг Фан, таълим ва маданият қўмитаси раиси ўринбосари Ильяс Умаханов 11 октябрь куни Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида бўлиб ўтган парламент сайловларига бағишланган брифингда. Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон мухбири хабар берди.Шунингдек, Федерация Кенгаши вакили Ўзбекистон раҳбарияти жамиятда аёллар ролини босқичма-босқич ошириб бораётганига алоҳида эътибор қаратди.Брифингда сўзга чиққан Россия Марказий сайлов комиссияси раиси ўринбосари Николай Булаев МСКнинг 48 та ҳудудий бўлимлари Ўзбекистон дипломатик ваколатхоналари томонидан ташкил этилаётган сайлов жараёнларини муваффақиятли ташкил қилиш учун барча керакли ёрдамни кўрсатишга тайёр эканлигини билдирди.Шунингдек, Булаев, Ўзбекистонда бўлиб ўтадиган парламент сайловларини кузатиш учун Россия сайлов комиссиясидан 16 кишидан иборат салмоқли делегация ташриф буюришини таъкидлади.Эслатиб ўтамиз, хорижий мамлакатда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари 27 октябрь куни бўлиб ўтадиган Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловларида иштирок этишлари мумкин. Бунинг учун фуқаролар https://saylov.mfa.uz/ сайтида рўйхатдан ўтишлари керак бўлади.27 октябрда овоз бериш учун Ўзбекистоннинг 39 та хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари ҳузурида 56 та сайлов участкалари, жумладан Россия ҳудудида 7 та сайлов участкаси ташкил этилади. Ундан ташқари, кўп сонли Ўзбекистон фуқаролари гуруҳли яшаётган ва ишлаётган манзилларда 16-23 октябрь кунлари муддатидан олдин сайёр сайловлар ташкил этилади.

https://sputniknews.uz/20240926/parlament-saylov-mdh-kuzatuvchilar-toshkent-viloyat-45853265.html

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