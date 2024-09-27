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https://sputniknews.uz/20240927/ozbekiston-va-rossiya-tashqi-ishlar-vazirlari-45864222.html
Ўзбекистон ва Россия ташқи ишлар вазирлари учрашди
Ўзбекистон ва Россия ташқи ишлар вазирлари учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан учрашди.
2024-09-27T11:50+0500
2024-09-27T11:50+0500
ўзбекистон - россия
бахтиёр саидов
сергей лавров
учрашув
ҳамкорлик
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TOШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан учрашди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди. Қайд этилишича, учрашувда ўзаро ишончни мустаҳкамлаш йўлида давлатлар бир-бирларининг ички ишларига аралашмаслик тамойилига амал қилиш муҳимлиги таъкидланди. Шунингдек, иттифоқчилик руҳидаги доимий мулоқотни давом эттиришга келишиб олинди.
https://sputniknews.uz/20240817/saidov-lavrov-telefon-orqali-muloqot-45240997.html
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ўзбекистон россия ташқи ишлар вазирлари
ўзбекистон россия ташқи ишлар вазирлари

Ўзбекистон ва Россия ташқи ишлар вазирлари учрашди

11:50 27.09.2024
© Baxtiyor SaidovСостоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней.
Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2024
© Baxtiyor Saidov
Oбуна бўлиш
Учрашувда ўзаро ишончни мустаҳкамлаш йўлида давлатлар бир-бирларининг ички ишларига аралашмаслик тамойилига амал қилиш муҳимлиги таъкидланди.
TOШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан учрашди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.
© Baxtiyor SaidovСостоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней.
Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2024
Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней.
© Baxtiyor Saidov
“Стратегик шериклигимизнинг долзарб мавзулари, шунингдек, бўлажак олий ва юқори даражадаги тадбирларга тайёргарлик кўриш юзасидан атрофлича суҳбат ўтказдик. Анъанага кўра, ҳамкорлигимиз кун тартиби кенг бўлиб, барча соҳаларни қамраб олади”, - деб ёзади Саидов.
Қайд этилишича, учрашувда ўзаро ишончни мустаҳкамлаш йўлида давлатлар бир-бирларининг ички ишларига аралашмаслик тамойилига амал қилиш муҳимлиги таъкидланди.
© Baxtiyor SaidovСостоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней.
Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2024
Состоялось всестороннее обсуждение актуальных тем нашего стратегического партнерства, а также подготовки к предстоящим мероприятиям высшего и высокого уровней.
© Baxtiyor Saidov
Шунингдек, иттифоқчилик руҳидаги доимий мулоқотни давом эттиришга келишиб олинди.
Переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Узбекистан Б.О.Саидовым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.08.2024
Саидов Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди
17 Август, 12:32
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