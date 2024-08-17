https://sputniknews.uz/20240817/saidov-lavrov-telefon-orqali-muloqot-45240997.html
Саидов Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди
Саидов Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди
Sputnik Ўзбекистон
Кеча, 16 август куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.
2024-08-17T12:32+0500
2024-08-17T12:32+0500
2024-08-17T12:32+0500
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TOШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Кеча, 16 август куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.Таъкидланишича, мулоқотда кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини, икки томонлама ва кўп томонлама шакллардаги ҳамкорликни бойитиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20240302/saidov-va-lavrov-turkiyada-uchrashuv-otkazdi-42744345.html
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саидов лавров телефон орқали мулоқот
саидов лавров телефон орқали мулоқот
Саидов Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди
Ўзбекистон ва Россия ўртасида турли даражада бўлажак тадбирлар жадвали анча кенг, деб ёзади Саидов.
TOШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Кеча, 16 август куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Саидов Телеграм каналида хабар берди.
“Ўзбекистон ва Россия ўртасида турли даражада бўлажак тадбирлар жадвали анча кенг. Давлат раҳбарлари ўртасида эришилган барча келишувларни тўлиқ амалга оширишда ҳар икки мамлакат ташқи ишлар вазирликлари барча имкониятларини ишга солишади”, - деб ёзади Саидов.
Таъкидланишича, мулоқотда кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини, икки томонлама ва кўп томонлама шакллардаги ҳамкорликни бойитиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.