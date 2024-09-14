https://sputniknews.uz/20240914/rossiya-harbiylari-dxr-jelannoe-pervoe-45662584.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Желанное Первоени озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРда Желанное Первоени озод қилди
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“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Желанное Первое аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
2024-09-14T15:58+0500
2024-09-14T15:58+0500
2024-09-14T16:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРда Желанное Первое қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Желанное Первое Галициновка жанубида, Волчья дарёсида жойлашган.Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Верхнекаменский, Часов Яр, Курдюмовка, Острого, Северск, Константиновка ва Катериновка туманларида Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган, битта тоғ-ҳужум ва битта авиация бригадалари ва битта ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларини мағлуб этишди. Шунингдек, ҳужум самолётларининг иккита қарши ҳужумини ҳам қайтарди.Ушбу жангларда Украина армияси нималар йўқотди:Тўртта дала ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.
https://sputniknews.uz/20240913/nato-ukraina-qoshin-45648457.html
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россия ҳарбийлари дхр желанное первое
россия ҳарбийлари дхр желанное первое
Россия ҳарбийлари ДХРда Желанное Первоени озод қилди
15:58 14.09.2024 (янгиланди: 16:19 14.09.2024)
Донецк Халқ Республикасининг Желанное Первое аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Россия қўшинлари ДХРда Желанное Первое қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди
Россия Мудофаа вазирлиги.
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Желанное Первое аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
Желанное Первое Галициновка жанубида, Волчья дарёсида жойлашган.
Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Верхнекаменский, Часов Яр, Курдюмовка, Острого, Северск, Константиновка ва Катериновка туманларида Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган, битта тоғ-ҳужум ва битта авиация бригадалари ва битта ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларини мағлуб этишди. Шунингдек, ҳужум самолётларининг иккита қарши ҳужумини ҳам қайтарди.
Ушбу жангларда Украина армияси нималар йўқотди:
715 га яқин аскар ҳалок бўлди ва яраланди;
Британиянинг FH-70 гаубицаси;
Американинг М-777 гаубицаси;
Тўртта дала ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.