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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240914/rossiya-harbiylari-dxr-jelannoe-pervoe-45662584.html
Россия ҳарбийлари ДХРда Желанное Первоени озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРда Желанное Первоени озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Желанное Первое аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.
2024-09-14T15:58+0500
2024-09-14T16:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
украина
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРда Желанное Первое қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.Желанное Первое Галициновка жанубида, Волчья дарёсида жойлашган.Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Верхнекаменский, Часов Яр, Курдюмовка, Острого, Северск, Константиновка ва Катериновка туманларида Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган, битта тоғ-ҳужум ва битта авиация бригадалари ва битта ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларини мағлуб этишди. Шунингдек, ҳужум самолётларининг иккита қарши ҳужумини ҳам қайтарди.Ушбу жангларда Украина армияси нималар йўқотди:Тўртта дала ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.
https://sputniknews.uz/20240913/nato-ukraina-qoshin-45648457.html
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россия ҳарбийлари дхр желанное первое
россия ҳарбийлари дхр желанное первое

Россия ҳарбийлари ДХРда Желанное Первоени озод қилди

15:58 14.09.2024 (янгиланди: 16:19 14.09.2024)
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Донецк Халқ Республикасининг Желанное Первое аҳоли пункти озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Россия қўшинлари ДХРда Желанное Первое қишлоғини назоратга олди, деб хабар берди Россия Мудофаа вазирлиги.

“Жанубий” қўшинлар гуруҳи бўлинмаларининг фаол ва қатъий ҳаракатлари натижасида Донецк Халқ Республикасининг Желанное Первое аҳоли пункти озод қилинди”, — дейилади хабарда.

Желанное Первое Галициновка жанубида, Волчья дарёсида жойлашган.
Бундан ташқари, гуруҳ жангчилари Верхнекаменский, Часов Яр, Курдюмовка, Острого, Северск, Константиновка ва Катериновка туманларида Украина Қуролли кучларининг учта механизациялашган, битта тоғ-ҳужум ва битта авиация бригадалари ва битта ҳудудий мудофаа бригадаси тузилмаларини мағлуб этишди. Шунингдек, ҳужум самолётларининг иккита қарши ҳужумини ҳам қайтарди.
Ушбу жангларда Украина армияси нималар йўқотди:
715 га яқин аскар ҳалок бўлди ва яраланди;
бешта машина;
Британиянинг FH-70 гаубицаси;
Американинг М-777 гаубицаси;
Д-20қуроли;
иккита Д-30 гаубицаси.
Тўртта дала ўқ-дори омбори ҳам йўқ қилинди.
Французские военнослужащие во время совместных франко-американских учений на полигоне в Капу Мидия, на берегу Черного моря, Румыния, 9 февраля 2023 г. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2024
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